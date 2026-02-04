Videojuegos

Fecha, hora y qué van a mostrar en el Nintendo Direct de febrero de 2026

Será una presentación enfocada en juegos 'third party'.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Tal como decían los rumores, si habrá una presentación Nintendo Direct en febrero 2026 y ya conocemos los detalles sobre la fecha y hora de la emisión, así como de qué clase de juegos podrían mostrar.

Tal como se reveló mediante la aplicación Nintendo Today, este presentación se emitirá el jueves 5 de febrero de 2026 en los siguientes horarios:

  • México: 8:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 a.m.
  • Argentina, Chile: 11:00 a.m.
  • España: 3:00 p.m.

Pueden verlo en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube o aquí con subtítulos en español de España. También pueden encontrarlo a continuación para que no tengan que salir de GamerFocus.

El Nintendo Direct del 5 de febrero de 2026 es un «Partner Showcase». Eso significa que se enfocará en mostrar juegos de estudios ‘third-party’ y no van a mostrar juegos nuevos de Nintendo ni de sus más cercanos colaboradores. No esperen ver noticias sobre nuevos juegos de Mario, Zelda, Kirby, etc. Tampoco van a mostrar nada sobre el próximo Fire Emblem.

Lo que seguramente sí veamos son nuevos tráileres de juegos que saldrán para la consola como Resident Evil Requiem, Pragmata, Lego Batman: Legacy of The Dark Knight, Indiana Jones and the Great Circle, Fatal Frame II Remake y más.

Finalmente sabemos que durará alrededor de 30 minutos y los juegos que mostrará no serán exclusivos para Nintendo Switch 2. También mostrarán juegos que saldrán para la primera Nintendo Switch.

