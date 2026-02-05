Nintendo Direct (febrero 2026) Todos los juegos, tráilers y anuncios del Partner Showcase

La semana pasada tuvimos la oportunidad de asistir al Nintendo Showcase 2026 en la ciudad de New York, donde probamos algunos de los próximos lanzamientos que llegarán a lo largo del 2026 a Nintendo Switch 2. Ahora, Nintendo —luego de varios Direct dedicados a juegos o proyectos de sus propiedades intelectuales— se ha tomado un espacio en su primer Nintendo Direct Partner Showcase del 2026 para revelar los juegos de terceros que llegan a sus sistemas híbridos este año.

El Nintendo Direct fue emitido el jueves 5 de febrero de 2026 a las 9:00 a.m. (hora de Colombia), 8:00 a.m. (hora de México). Pueden verlo en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube o aquí mismo si lo prefieren, pues tenemos la presentación a continuación.

Orbitals

Se presentó un vistazo profundo a esta aventura cooperativa con estética de anime de los años 80. El título será exclusivo para los sistemas de Nintendo y se lanzará en el verano de 2026.

Paranormasight: The Mermaid’s Curse

Esta secuela directa del primer juego de la serie llegará el 19 de febrero de 2026.

Captain Tsubasa 2: World Fighters

Justo en el año del mundial de fútbol, Bandai Namco anunció que en el 2026 un nuevo juego ambientado en el universo de Captain Tsubasa llegará a Nintendo Switch.

Adicionalmente, el anuncio estuvo acompañado de unas palabras del autor del manga, Yoichi Takahashi.

Tokyo Scramble

Un juego de terror centrado en el enfrentamiento contra criaturas denominadas «Zinos». El título llegará de forma exclusiva a Switch 2 el 11 de febrero de 2026.

Valheim

El juego de exploración y supervivencia vikinga se integrará al catálogo de las consolas de Nintendo.

Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition

Se confirmó una versión específica de la entrega original de Hollow Knight para la consola Switch 2.

El simulador de fútbol de Konami expandirá su disponibilidad llegando a la plataforma Switch 2.

The Adventures Of Elliot: Millennium Tales

Este título tiene su fecha de lanzamiento programada para el 18 de junio de 2026 en Switch 2.

Super Bomberman Collection

Una recopilación de los títulos de la serie lanzados originalmente en el Super Nintendo. Estará disponible a partir del día de hoy.

Final Fantasy 7 Rebirth

Tras la llegada de Remake, Square Enix confirmó que Final Fantasy 7 Rebirth se lanzará en Switch 2 el 3 de junio de 2026. Las preventas inician hoy.

Pragmata

Capcom mostró nuevos detalles de esta aventura espacial para Switch 2, enfocándose en la resolución de acertijos y la interacción entre sus personajes.

Turok: Origins

Se estableció una ventana de lanzamiento para este título para el otoño de 2026.

Kyoto Xanadu

Una propuesta que combina múltiples géneros y que estará disponible en el verano de 2026.

Digimon Story Time Stranger

El juego lanzado el año pasado llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el 10 de julio de 2026.

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

Un nuevo juego dentro de la línea Granblue Fantasy: Relink se lanzará el 9 de julio de 2026.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Su fecha de salida será el 13 de marzo de 2026.

Arcade Archives y Console Archives

Se incorporan títulos como Rave Racers y Ninja Gaiden 2 a partir de hoy en Switch 2.

Tales of Arise – Beyond The Dawn Edition

Este título estará disponible en Nintendo Switch 2 el 22 de mayo de 2026.

Resident Evil Requiem

Se mostró contenido de jugabilidad con los personajes Grace y Leon. Se confirmó que el juego se lanzará junto con las versiones de Resident Evil 7 y Resident Evil Village para Switch 2. Además, se presentaron las figuras amiibo de los protagonistas.

Fallout 4: Anniversary Edition

Bethesda confirmó la llegada de este título a Switch 2 para el 4 de febrero de 2026.

Indiana Jones And The Great Circle

El título desarrollado por Bethesda llegará a la plataforma Switch 2 el 12 de mayo de 2026.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

La versión remasterizada de Oblivion estará disponible para Switch 2 en algún momento del año 2026.

Finalmente, durante el Nintendo Direct Partner Showcase del 2026 se exhibió un segmento de avances rápidos que incluyó una amplia variedad de géneros y franquicias. En este bloque se pudieron ver títulos como Scott Pilgrim Ex, Another Eden Begins, Reanimal, WWE 2K26, Star Trek: Voyager – Across The Unknown, Disney Dreamlight Valley Switch 2 Edition, PGA Tour 2K25, Culdcept Begins, Goat Simulator 3 y Shadow Tactics: Blades Of Shogun.

Fuente: Nintendo