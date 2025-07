Nintendo Direct (julio 2025) – Estos son todos los juegos y anuncios de la presentación

Estuvimos 30 días leyendo y oyendo rumores que juraban que Nintendo definitivamente iba a tener su tradicional ‘Direct’ con nuevos juegos y anuncios en el mes de julio de 2025. Parecía factible si nos ceñíamos al riguroso calendario de presentaciones de la empresa y a las filtraciones sobre los anuncios de juegos para Switch y Switch 2… pero pasaban los días y nada que hacían el anuncio oficial. Esperaron hasta el último momento, pero es verdad.

El Nintendo Direct fue emitido el jueves 31 de julio de 2025 a las 8:00 a.m. (hora de Colombia) 7:00 a.m. (hora de México) 3:00 p.m. (hora de España). Pueden verlo en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube o aquí mismo si lo prefieren, pues tenemos la presentación a continuación.

Ahora veamos uno a uno los juegos que mostraron y cuándo salen:

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Llegará en el año 2026 a Nintendo Switch 2.

Once Upon a Katamari

Saldrá el 24 de octubre para Nintendo Switch

Just Dance 2026 Edition

40 canciones nuevas como APT. de Rose y Bruno Mars, Houdini de Dua Lipa y Hung Up de Madonna llegan a Nintendo Switch el 14 de octubre de 2025.

Dragon Ball: Sparking Zero!

Según el Nintendo Direct, llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el 14 de noviembre de 2025.

Plants Vs Zombies: Replanted

Esta nueva versión del juego saldrá el 23 de octubre de 2025 para Nintendo Switch y Switch 2.

EA SPORTS FC 26

26 de Septiembre para Nintendo Switch y Switch 2

Pac-Man World 2 Re-Pac

Este remake del juego de plataformas en 3D saldrá para Nintendo Switch y Switch 2 el 26 de septiembre de 2025

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

Este remake del legendario juego de estrategia saldrá para Nintendo Switch y Switch 2 el 30 de septiembre de 2025.

Persona 3 Reload

Este remake llegará a Nintendo Switch 2 el 23 de octubre de 2025

Hyrule Warriors: Age of Imprisionment

Este juego exclusivo para Nintendo Switch 2 saldrá a finales de 2025.

Madden NFL 26

Saldrá para Nintendo Switch 2 el 14 de agosto de 2025.

Chillin’ By The Fire

Uno de los juegos mostrados en el Nintendo Direct de julio fue este simulador de crear una fogata de campamento que saldrá para Switch 2 el 31 de julio de 2025.

Apex Legends

Este battle royale tendrá una versión nativa y mejorada para Nintendo Switch 2 el 5 de agosto de 2025.

Hela

Saldrá para Switch 2 en 2026.

Star Wars Outlaws

Este juego saldrá para Nintendo Switch 2 el 4 de septiembre de 2025. Lean nuestra reseña de la versión de PS5 aquí.

Cronos: The New Dawn

El nuevo juego de terror de los creadores del remake de Silent Hill 2 saldrá para Switch 2 el 5 de septiembre de 2025.

Yakuza Kiwami 2

Este remake del segundo juego de la serie Yakuza saldrá para Nintendo Switch 2 el 13 de noviembre de 2025 junto al primer Yakuza Kiwami.

NBA Bounce

Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland DLC

Romancing Saga 2: Revenge of the Seven

Shinobi: Art of Vengeance

Borderlands 4

The Adventures of Ellion: The Millennuim Tales

Este inesperado juego saldrá para Nintendo Switch 2 en 2026.

Octopath Traveler 0

La precuela de esta saga de JRPG llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el 4 de diciembre de 2025.

Esos fueron todos los juegos que mostraron en el Nintendo Direct del 31 de julio de 2025.