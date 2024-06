Nintendo Direct (junio 2024): Todos los juegos y anuncios de la presentación

La largamente esperada presentación de «La Gran N» para el mes del Summer Game Fest finalmente pasó. Vamos a ver todos los juegos, anuncios y tráileres o avances del Nintendo Direct del 18 de junio de 2024.

Si lo prefieren, pueden ver la presentación completa a continuación o en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube.

Ahora sí, veamos cuáles fueron todos los juegos que mostraron en esta edición de Nintendo Direct del 18 de junio de 2024.

Mario & Luigi: Brothership

El nuevo juego de esta saga de RPG saldrá el 7 de noviembre de 2024.

Nintendo World Championships: NES Edition

Ya habían mostrado este juego pero ahora conocemos más detalles y modos de juego. Saldrá el 18 de julio de 2024.

Fairy Tail 2

Este RPG con combates por turnos está basado en el manga y anime del mismo nombre. Saldrá a finales de año o comienzos de 2025.

Fantasian

Este RPG de algunos de los creadores de Final Fantasy ya había salido para Apple Arcade. Saldrá a finales de año.

Nintendo Switch Sports

Este juego recibirá por fin el juego de baloncesto. Será una actualización gratis que llegará en el tercer trimestre del año.

Mio: Memories in orbit

Otro de los juegos anunciados en el Nintendo Direct del 18 de junio de 2024 fue esta aventura de acción y plataformas en 2D.

Disney Illusion Island

Este juego recibirá una actualización gratis hoy mismo.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Los suscriptores de este servicio ya pueden comenzar a jugar los siguientes cuatro juegos: The Legend of Zelda: A Link to The Past – Four Swords (GBA), Metroid Zero Mission (GBA), Turok: Dinosaur Hunter (N64) y Perfect Dark (N64).

Hello Kitty Island Adventure

Este juego estilo Animal Crossing sale en 2025 en Switch.

Looney Tunes: Wacky World of Sports

Sale el último trimestre del año.

Among US

Una actualización gratis que sale hoy mismo introduce nuevos roles al juego.

Farmagia

Un juego de entrenamiento y colección de monstruos que sale el 1 de noviembre.

Donkey Kong Country Returns HD

Esta es una remasterización en HD del juego de Nintendo Wii. Sale el 16 de enero de 2025.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Tal como se había rumoreado, pudimos ver en acción un ‘remake’ con el estilo gráfico de Octopath Traveler de este legendario juego. Sale el 14 de noviembre de 2024. También anunciaron versiones similares para los dos primeros juegos de la saga que llegarían en 2025.

Funko Fusion

Varias franquicias se unen en este juego protagonizado por la popular línea de figuras el 13 de septiembre de 2024.

Luigi’s Mansion 2 HD

Este remake del juego de Nintendo 3DS saldrá el 27 de junio.

The New Denpa Men

Este es un juego gratis.

Metal Slug Attack Reloaded

En el Nintendo Direct confirmaron que este juego lanzado originalmente para móviles llega hoy mismo a Nintendo Switch.

Darkest Dungeon II

Llega el 15 de julio a Nintendo Switch.

Phantom Brave: The Lost Hero

Este RPG saldrá en 2025.

Marvel Vs. Capcom Fighting Collection

Esta colección de juegos de arcade de Capcom saldrá este año para Nintendo Switch.

Super Mario Party Jamboree

Este juego sale el 17 de octubre de 2024 con 110 nuevos minijuegos.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Durante el Nintendo Direct del 18 de junio de 2024 anunciaron un nuevo juego de la saga en el que finalmente controlaremos a la Princesa Zelda. Saldrá el 26 de septiembre de 2024 exclusivamente para Nintendo Switch.

LEGO Horizon Adventures

Tal como avisaron en el pasado State of Play, un ‘spin-off’ estilo LEGO de la saga de PlayStation llegará a Nintendo Switch a finales de año.

Stray

El excelente juego del gato en un mundo cyberpunk por fin saldrá para Switch a finales de 2024. Lean nuestra reseña de la versión de PS5 aquí.

Tales of The Shire: A The Lord of The Rings Game

Este juego relajado en el que vivimos la vida de un hobbit en la comarca saldrá a finales de año.

Just Dance 2025 Edition

Una mirada a la edición de este año del juego de baile y las primeras canciones que tendrá. Llegará en octubre.

Ace Attorney Investigations Collection

Por fin saldrán de Japón los juegos protagonizados por Miles Edgeworth. Esta colección de dos juegos saldrá el 6 de semptiembre.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Este remake del juego de 1993 llegará a Nintendo Switch el 24 de octubre de 2024.

The Hundred Line -Last Defense Academy-

El nuevo juego de los creadores de Danganronpa llegará a comienzos de 2025.

Metroid Prime 4: Beyond

Entre los anuncios de juegos del Nintendo Direct del 18 de junio de 2024 el más importante fue sin duda el esperado regreso de Samus Aran. Esta largamente aplazada aventura saldrá en 2025.