No Man’s Sky llegará próximamente a Nintendo Switch, tal como fue anunciado recientemente durante el Nintendo Direct del 9 de febrero. Si bien podemos confiar en que esto ocurrirá a lo largo del verano del hemisferio norte (entre finales de junio e inicios de septiembre), no hay todavía una fecha confirmada para su lanzamiento.

La historia de No Man’s Sky ha sido muy movida desde que comenzó a ser distribuido. En 2016, cuando estuvo disponible únicamente para PlayStation 4 y PC, recibió una gran cantidad de críticas negativas. Los jugadores compartieron su decepción por el multijugador inexistente, numerosos retrasos, contenido repetitivo y promesas incumplidas. De hecho, comenzó a ser investigado por publicidad engañosa.

No obstante, Hello Games se comprometió con la tarea de levantar a No Man’s Sky después de tocar fondo y ofrecer actualizaciones para recuperar la confianza del público. Curiosamente, el objetivo fue cumplido y ahora tiene reseñas en su mayoría positivas en Steam. De hecho, todavía llegan actualizaciones constantemente.

Desde entonces, el juego ha llegado a Xbox One, Xbox Series X/S y PlayStation 5. Con la llegada de No Man’s Sky a Nintendo Switch, el título se podrá disfrutar por primera vez en una consola portátil.

El tráiler oficial de este lanzamiento no mostró mucho más de lo que ya se conoce del juego. Se repasa la idea de exploración de mundos generados procedimentalmente con ese componente de supervivencia y recolección de recursos en distintos biomas. Además, también se puede comerciar con los bienes recogidos y hasta emprender combates en el espacio contra facciones alienígenas.

Fuente: Nintendo Direct