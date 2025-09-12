Todos los juegos y anuncios del Nintendo Direct de septiembre 2025

Durante casi una hora, la presentación Nintendo Direct del viernes 12 de septiembre de 2025 nos mostró una gran cantidad de juegos que llegarán a Nintendo Switch y Switch 2 en los próximos meses, además de dar comienzo a las celebraciones del aniversario de 40 años de Mario. Vamos a ver cuáles fueron los tráileres que mostraron y conocer las fechas de lanzamiento de todos ellos.

Si quieren ver la presentación completa, pueden encontrarla en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube (que también está a continuación en esta misma nota) o en español en el canal de Nintendo España.

Sigan bajando para ver todos los tráileres de juegos mostrados durante la presentación Nintendo Direct del 12 de septiembre de 2025 y las fechas de lanzamientos de todos ellos. Algunos de los juegos mostrados aquí —con la excepción de los obvios, como los publicados por la misma Nintendo— llegarán también a PC, PlayStation y Xbox.

The Super Mario Galaxy Movie

Esta película se estrenará en abril de 2026.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

La compilación de estos dos geniales juegos de Wii en versiones mejoradas para Nintendo Switch y Switch 2 saldrá el 2 de octubre de 2025. Se pondrán a la venta por separado de forma digital y también llegarán dos nuevos amiibo inspirados en los juegos.

Mario Tennis Fever

La nueva entrega de este juego deportivo con 38 personajes de Mario. Tendrá un modo aventura en que los personajes serán convertidos en bebés tenistas. Saldrá para Nintendo Switch 2 el 12 de febrero de 2025.

Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch Edition

La versión mejorada de este juego para Switch 2 incluirá un nuevo modo de minijuegos multijugador llamada Meetup in Bellabel Park. Saldrá en el segundo trimestre de 2026.

Yoshi and the Mysterious Book

Este nuevo juego de Yoshi saldrá para Nintendo Switch 2 en el segundo trimestre de 2025.

Storm Lancers

Este roguelike saldrá para Switch el 12 de septiembre de 2025.

Dinkum

Este juego de supervivencia saldrá para Switch el 5 de noviembre de 2025.

Popucom

Esta colorida aventura de plataformas multijugador saldrá para Switch a finales de 2025.

Tomodachi Life: Living The Dream

Este esperado ‘life-sim’ protagonizado por Mii saldrá para Switch saldrá el segundo trimestre de 2026.

Mortal Kombat: Legacy Collection

Esta colección documental de los clásicos juegos de pelea saldrá para Nintendo Switch y Switch 2 el 30 de octubre de 2025.

Final Fantasy VII Remake – Intergrade

Este juego llegará a Switch 2 el 22 de enero de 2026.

Lynked: Banner of The Spark

Este roguelike saldrá Switch y Switch el 12 de septiembre de 2025.

Hades 2

Este espectacular roguelike saldrá de ‘acceso anticipado’ y saldrá para Switch, Switch 2 y otras plataformas en su versión 1.0 el 25 de septiembre de 2025.

Amiibo de Kirby Air Riders

Anunciaron nuevos amiibo de Kirby y Waddle Dee que pueden intercambiar su nave. Saldrán el 20 de noviembre junto al juego.

Hyrule Warriors: Age of Imprisionment

El Musou inspirado en la historia de Zelda: Tears of The Kingdom saldrá para Switch 2 el 6 de noviembre de 2025.

Dragon Quest VII Reimagined

Este nuevo remake del juego que ya habíamos disfrutado en PlayStation y 3DS saldrá el 5 de febrero de 2026.

Juegos de Virtual Boy

Los suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack podrán jugar los juegos de Virtual Boy, pero tienen que comprar un adaptador con forma de Virtual Boy. Saldrán para Switch y Switch 2 el 17 de febrero de 2025.

Lean más al respecto aquí.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Este remake lanzado originalmente para Nintendo Wii saldrá en Switch 2 a comienzos de 2026.

Nuevas ediciones para Nintendo Switch 2

One Piece: Pirate Warriors 4 – Cuarto trimestre de 2025.

Overcooked 2 – Finales de 2025

Stardew Valley – Cuarto trimestre 2025

Human Fall Flat – Segundo semestre 2026

PowerWash Simulator 2

Saldrá para Nintendo Switch 2 el cuarto trimestre de 2025

Suika Game Planet

Este juego de puzles saldrá para Nintendo Switch y Switch 2 a finales de 2025 o en el primer trimestre de 2026.

Metroid Prime 4

Además de las secuencias en primera persona, controlaremos a Samus en motocicleta cuando este juego salga el 4 de diciembre de 2025.

Donkey Kong Bananza: Emerald Rush

Visitaremos la isla hogar de Donkey Kong en este DLC de pago que sale el 12 de septiembre de 2025.

Pokémon Pokopia

Este nuevo juego en que controlamos a un Ditto con forma humana saldrá para Nintendo Switch 2 en 2026.

Aquí hablamos un poco más sobre este juego.

Leyendas Pokémon Z-A

Un nuevo tráiler de este juego que saldrá para Switch y Switch 2 el 16 de octubre de 2025.

También mostraron que tendrá un DLC de pago llamado Mega Dimension con dos megaevoluciones para Raichu.

Danganronpa 2×2

Un remake del clásico de culto con una historia adicional. Saldrá para Switch y Switch 2 en 2026.

Dynasty Warriors Origins

Este juego llegará a Nintendo Switch 2 con un nuevo DLC de pago. Saldrá el 22 de enero de 2026.

Monster Hunter Stories 3

La tercera entrega de esta serie ‘spin-off’ de Capcom saldrá el 13 de marzo de 2026.

Más juegos para Switch y Switch 2

Two Point Museum – 20 de octubre de 2025

– 20 de octubre de 2025 Disgaea 7 Complete – 10 de octubre de 2025

– 10 de octubre de 2025 EA Sports FC – 26 septiembre de 2025

– 26 septiembre de 2025 Dragon Quest I & II HD-2D Remake – 30 octubre de 2025

– 30 octubre de 2025 Virtual Fighter 5 R.E.V.O. World Stage – comienzos de 2026

comienzos de 2026 LEGO Voyagers – 15 de septiembre de 2025

– 15 de septiembre de 2025 Little Nightmares III – 10 de octubre de 2025

– 10 de octubre de 2025 Persona 3 Reload – 23 de octubre de 2025

Resident Evil 7 – Village – Requiem

Este esperado juego también saldrá para Nintendo Switch 2 el 27 de febrero de 2026 junto con versiones de los dos títulos anteriores de la saga.

Fire Emblem: Fortune’s Weave

La nueva entrega de esta querida saga saldrá para Nintendo Switch 2 en 2026.