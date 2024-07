Nintendo DS aparece en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EEUU, ¿habrán juegos para Switch?

Registros recientemente descubiertos en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, o USPTO por sus siglas en inglés, muestra cuatro particulares imágenes relacionadas con sistemas pasados de Nintendo. Uno de estos registros se refiere a Nintendo DS, mientras que los otros tres se relacionan con The Legend of Zelda. Aunque estos registros no especifican el uso comercial que se les puede dar, aparecen públicamente visibles en este enlace.

Los datos verificados muestran a una versión de Toon Link (registrada el 25 de diciembre del 2023) cercana al ‘render’ para los juegos de Phantom Hourglass y Spirit Tracks, ambos de Nintendo DS. En otro registro del pasado 7 de marzo del 2024, se ve a Link de Twilight Princess, juego de GameCube, Wii y Wii U (lo sentimos, usuarios de Switch). La cresta de la familia real de Hyrule aparece en la misma fecha del Link crepuscular. Por último y no menos importante, el título Nintendo DS –pero no en su fuente original– es el más reciente, con fecha del 15 de mayo del 2024.

Las descripciones de estas patentes de la Gran N no son muy específicas, como es costumbre, dada la pública disponibilidad. La aplicación de estas podría ser en videojuegos, mercancía como camisetas, carcasas para celulares, figuras coleccionables, etc. Por supuesto un registro no indica el uso obligatorio del mismo más allá de la protección de marca. ¿Por qué entonces estas versiones de Link y precisamente la línea Nintendo DS?

La información fue descubierta por el youtuber Mike Odyssey, según él, debe buscar este tipo de registros por asuntos laborales. Existe la posibilidad que Nintendo Switch pudiese recibir algún material digital correspondiente. Si una aplicación de Nintendo DS para Nintendo Switch Online, no podríamos asegurarlo ni descartarlo. La negación obvia es la falta de una segunda pantalla para ejecutar estos juegos, a diferencia de Wii U con el Gamepad y su Consola Virtual. Sin embargo, hay opciones que podrían prescindir de un sistema con dos pantallas. Como usar una pantalla grande y otra más pequeña en la misma de Switch o el televisor, cuando está insertado en el ‘dock’.

La Consola Virtual de Wii U ya demostró las diferentes opciones de Nintendo DS en una sola pantalla.

Hay juegos que salieron en Nintendo DS adaptados a Switch. Pero no son versiones directas, sino remasterizadas, como la trilogía de Ace Attorney: Phoenix Wright, The World Ends With You y otros más de Mega Man Zero / Battle Network. Un ‘remake’ como Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl, tuvo una solución óptima para el uso de la segunda pantalla, con la opción de minimizarla y maximizarla. Sin contar la pantalla táctil de Switch –que solo se puede usar en modo portable– apuntar con los Joy-Con al televisor haría las veces de presión táctil. Cambiar con un botón cuál de las dos pantallas desplegar podría ser otra alternativa.

Para muchos juegos de Nintendo DS la segunda pantalla al final del día era más bien decorativa y no necesaria. No muchos desarrolladores la usaron más que para desplegar mapas y solo los ‘first party’ de Nintendo o distribuidos por ellos le dieron un uso interesante. Otros más optimistas, piensan que la consola sucesora de Switch podría contar con una forma más amigable de reproducir juegos de Nintendo DS. No afirmaríamos sobre piedra que Nintendo esté interesado en sumarle una pantalla más a Switch. Aún cuando Nintendo DS es la consola más vendida de la compañía, solo seguida pro Switch.