Nintendo eShop finalmente disponible para Switch en Colombia, Perú, Chile y Argentina

A partir del 1ro de septiembre, los usuarios de Nintendo Switch en cuatro países de Latinoamérica pueden adquirir juegos directamente en la consola. Esta actualización aplica a las cuentas originarias de Colombia, Perú, Chile y Argentina. Una versión limitada de la eShop para estos países antes solo estaba disponible a través del sitio web.

En un principio, Nintendo eShop en Latinoamérica cuenta con más de 750 títulos y una biblioteca que crecerá paulatinamente con juegos publicados por Nintendo, desarrolladores independientes y socios editoriales. Nintendo eShop acepta métodos de pago regionales en las divisas locales. Los consumidores en Latinoamérica necesitan una Cuenta Nintendo configurada en su respectivo país.

Entre los títulos disponibles al lanzamiento se encuentran Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Miitopia, Mario Golf: Super Rush y The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, además de juegos clásicos de Nintendo como Super Mario 3D All-Stars, Animal Crossing: New Horizons y Mario Kart 8 Deluxe. Nintendo eShop también ofrece contenido descargable (DLC) como el ‘Fighter Pass Vol. 1 & 2’ de Super Smash Bros. Ultimate.

Otros títulos disponibles en Nintendo eShop Colombia (y demás países) a partir del 1ro de septiembre son Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Samurai Warriors 5, NEO: The World Ends with You y más. Igualmente es posible acceder a Nintendo Switch Online, recibiendo acceso adicional a juegos de NES y SNES completamente gratuitos.

“Nos entusiasma enormemente que los gamers de Argentina, Chile, Colombia y Perú puedan seleccionar y adquirir juegos fácilmente para el sistema Nintendo Switch directamente de Nintendo eShop”, señaló Bill van Zyll, director y gerente general de Latinoamérica en Nintendo of America. “Seguiremos incrementando el número de juegos en la biblioteca de Nintendo eShop, con títulos para todo tipo de gamers en Nintendo Switch.»

Fuente: comunicado de prensa