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Todos los juegos, tráileres y anuncios del Nintendo Indie World del 28 de octubre de 2026

Switch y Switch 2 tendrán una buena ración de indies en los próximos meses.

Julian Ramirez
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Julian Ramirez
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PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Nintendo Indie World

Nintendo realizó una nueva presentación Indie World Showcase el míercoles 28 de octubre de 2026 para presentar un puñado de juegos independientes que llegarán a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en los próximos meses. Vamos a conocer cuáles fueron.

Contenido:

Más abajo encontrarán uno a uno todos los juegos, tráileres y anuncios de la presentación, pero si quieren verla completa aquí la tienen.

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La mayoría de estos juegos también saldrán o ya están disponibles para plataformas como PlayStation, Xbox y PC.

Witchbrook

Este «simulador de vida» en una escuela mágica que definitivamente no es Hogwarts sale el 28 de enero para Switch y Switch 2.

Winds of Viridia

Este juego indie de acción y aventura saldrá en Nintendo Switch 2 a comienzos de 2027. Ya hay demo.

City of None

Este juego de plataformas de uno de los creadores de Celeste saldrá para Switch y Switch 2 en 2027.

Sword of the Sea

Saldrá para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 29 de octubre de 2026.

Tenjutsu

Lo jugaremos en Nintendo Switch 2 en 2027.

Threads of Time

Este RPG de combates por línea de tiempo inspirado en Chrono Trigger saldrá en Nintendo Switch y Switch 2 el tercer trimestre de 2027

Dumpster Game

Este juego cooperativo con mapaches saldrá en Switch 2 en marzo de 2027.

Super Battle Golf

Otro juego multijugador de golf saldrá el 25 de marzo de 2027.

R.E.P.O.

Este famoso juego de terror multijugador saldrá para Switch 2 en 2027.

Haunted Paws

Este juego de «terror cozy» multijugador con perros saldrá en Switch y Switch 2 en mayo de 2027. Ya tiene demo.

Kitsune: The Journey of Adashino

Este juego de exploración y un poco de terror saldrá para Switch y Switch 2 en el segundo trimestre de 2027

Slime Rancher 2

El ‘port’ de Switch 2 llegará en enero de 2027.

Spirit Crossing

Este título multijugador exclusivo de Switch y Switch 2 saldrá el 16 de noviembre de 2026.

My Arms are Longer Now

Este extraño juego saldrá para Nintendo Switch y Switch 2 el 11 de marzo de 2027.

Petal Runner

Este juego de aventura que nos reuerda un poco a Pokémon por sus gráficos saldrá para Switch 2 el 8 de marzo de 2027

Raccoin: Chaos Max Edition

Este roguelite de meter monedas a una máquina sale en Nintendo Switch 2 desde el 10 de noviembre de 2026. Ya tiene demo.

Más juegos indies para Switch y Switch 2

  • Tanuki: Pon’s Summer – 10 de noviembre para Switch 2
  • Finding Polka – segundo trimestre de 2027 para Switch
  • Floor Plan: Slap Out Of It – segundo trimestre de 2027 para Switch 2
  • Lost and Found Co. – comienzos de 2027 para Switch 2
  • Bao Bao’s Cozy Cleaning Services – 28 de octubre para Nintendo Switch
  • Everything is Crab – 26 de enero para Switch 2
  • Hyperyuki: Snowboard Syndicate – comienzos de 2027 para Switch 2

Eso fue todo lo que vimos en la presentación Nintendo Indie World Showcase del 28 de octubre de 2026.

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PorJulian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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