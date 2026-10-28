Todos los juegos, tráileres y anuncios del Nintendo Indie World del 28 de octubre de 2026

Nintendo realizó una nueva presentación Indie World Showcase el míercoles 28 de octubre de 2026 para presentar un puñado de juegos independientes que llegarán a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en los próximos meses. Vamos a conocer cuáles fueron.
- Witchbrook
- Winds of Viridia
- City of None
- Sword of the Sea
- Tenjutsu
- Threads of Time
- Dumpster Game
- Super Battle Golf
- R.E.P.O.
- Haunted Paws
- Kitsune: The Journey of Adashino
- Slime Rancher 2
- Spirit Crossing
- My Arms are Longer Now
- Petal Runner
- Raccoin: Chaos Max Edition
- Más juegos indies para Switch y Switch 2
- Más juegos indies
Más abajo encontrarán uno a uno todos los juegos, tráileres y anuncios de la presentación, pero si quieren verla completa aquí la tienen.
La mayoría de estos juegos también saldrán o ya están disponibles para plataformas como PlayStation, Xbox y PC.
Witchbrook
Este «simulador de vida» en una escuela mágica que definitivamente no es Hogwarts sale el 28 de enero para Switch y Switch 2.
Winds of Viridia
Este juego indie de acción y aventura saldrá en Nintendo Switch 2 a comienzos de 2027. Ya hay demo.
City of None
Este juego de plataformas de uno de los creadores de Celeste saldrá para Switch y Switch 2 en 2027.
Sword of the Sea
Saldrá para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el 29 de octubre de 2026.
Tenjutsu
Lo jugaremos en Nintendo Switch 2 en 2027.
Threads of Time
Este RPG de combates por línea de tiempo inspirado en Chrono Trigger saldrá en Nintendo Switch y Switch 2 el tercer trimestre de 2027
Dumpster Game
Este juego cooperativo con mapaches saldrá en Switch 2 en marzo de 2027.
Super Battle Golf
Otro juego multijugador de golf saldrá el 25 de marzo de 2027.
R.E.P.O.
Este famoso juego de terror multijugador saldrá para Switch 2 en 2027.
Haunted Paws
Este juego de «terror cozy» multijugador con perros saldrá en Switch y Switch 2 en mayo de 2027. Ya tiene demo.
Kitsune: The Journey of Adashino
Este juego de exploración y un poco de terror saldrá para Switch y Switch 2 en el segundo trimestre de 2027
Slime Rancher 2
El ‘port’ de Switch 2 llegará en enero de 2027.
Spirit Crossing
Este título multijugador exclusivo de Switch y Switch 2 saldrá el 16 de noviembre de 2026.
My Arms are Longer Now
Este extraño juego saldrá para Nintendo Switch y Switch 2 el 11 de marzo de 2027.
Petal Runner
Este juego de aventura que nos reuerda un poco a Pokémon por sus gráficos saldrá para Switch 2 el 8 de marzo de 2027
Raccoin: Chaos Max Edition
Este roguelite de meter monedas a una máquina sale en Nintendo Switch 2 desde el 10 de noviembre de 2026. Ya tiene demo.
Más juegos indies para Switch y Switch 2
- Tanuki: Pon’s Summer – 10 de noviembre para Switch 2
- Finding Polka – segundo trimestre de 2027 para Switch
- Floor Plan: Slap Out Of It – segundo trimestre de 2027 para Switch 2
- Lost and Found Co. – comienzos de 2027 para Switch 2
- Bao Bao’s Cozy Cleaning Services – 28 de octubre para Nintendo Switch
- Everything is Crab – 26 de enero para Switch 2
- Hyperyuki: Snowboard Syndicate – comienzos de 2027 para Switch 2
Eso fue todo lo que vimos en la presentación Nintendo Indie World Showcase del 28 de octubre de 2026.