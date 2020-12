Nos encanta ver el enorme apoyo que continúa recibiendo la industria de los videojuegos independientes o ‘indies’. En 2020, Nintendo nos presentó Indie World. Este es un programa mediante el cual revela los títulos de desarrolladores independientes que llegan a Switch. Ahora, justo antes de terminar el año, hizo una presentación especial revelando cuáles fueron los ‘indies’ más vendidos del año para esta plataforma.

Aunque es muy agradable ver listados como este, nos hubiera gustado saber más. Esta entrega de Indie World no revela cuántas unidades vendidas tuvo cada título ni parecen estar en un orden específico (aunque no nos extrañaría para nada que Hades fuera el juego indie más vendido en Switch).

Nos alegra mucho ver a Sakuna: of Rice and Ruin en la lista de indies más vendidos en Switch, pues temíamos que —por la época en que salió a la venta— hubiera quedado sepultado por los grandes lanzamientos AAA. También resulta interesante ver ahí títulos como Super Mega Baseball 3 y Superliminal, que no recibieron mucha publicidad.

Esperemos que 2021 nos traiga juegos ‘indies’ de tanta calidad como los que disfrutamos en este año que termina.

Fuente: canal oficial de Nintendo en YouTube