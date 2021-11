Los juegos más vendidos de la 7ma y 8va generación de Nintendo

Durante su más reciente reporte financiero de resultados hasta el 30 de septiembre del 2021, Nintendo no solo dedica sus cifras a la consola híbrida de la compañía. En su lugar, también va tan atrás como hasta la familia DS, a poco de cumplir 17 años de lanzamiento en América. De esta séptima generación igualmente revela los juegos más vendidos para DS y Wii, así como 3DS y Wii U por parte de la octava.

Las posiciones no cambian drásticamente en las consolas antiguas respecto a hace dos años. Con excepción de algunas ventas de Pokémon en 3DS (cuyo mercado digital continúa moviéndose estable) y el incremento de Animal Crossing: New Leaf por causa de New Horizons. Como en esta nota nos enfocamos en las anteriores consolas portátiles y caseras de la Gran N, Switch tendrá su análisis aparte.

Los 10 juegos más vendidos de Nintendo DS

*Cifras en millones de unidades.

New Super Mario Bros. – 30.80

– 30.80 nintendogs – 23.96

– 23.96 Mario Kart DS – 23.60

– 23.60 Dr. Kawashima’s Brain Training: How Old Is Your Brain? – 19.01

– 19.01 Pokémon Diamond / Pearl – 17.67

– 17.67 Pokémon Black and White – 15.64

– 15.64 More Brain Training: How Old Is Your Brain? – 14.88

– 14.88 Pokémon HeartGold / SoulSilver – 12.72

– 12.72 Animal Crossing: Wild World – 11.75

– 11.75 Super Mario 64 DS – 11.06

Los 10 juegos más vendidos de Wii

*Cifras en millones de unidades.

Wii Sports – 82.90

– 82.90 Mario Kart Wii – 37.38

– 37.38 Wii Sports Resort – 33.14

– 33.14 New Super Mario Bros. Wii – 30.32

– 30.32 Wii Play – 28.02

– 28.02 Wii Fit – 22.67

– 22.67 Wii Fit Plus – 21.13

– 21.13 Super Smash Bros. Brawl – 13.32

– 13.32 Super Mario Galaxy – 12.80

– 12.80 Wii Party – 9.35

Los 10 juegos más vendidos de Nintendo 3DS

*Cifras en millones de unidades.

Mario Kart 7 – 18.95

– 18.95 Pokémon X / Y – 16.58

– 16.58 Pokémon Sun / Moon – 16.27

– 16.27 Pokémon Omega Ruby / Alpha Sapphire – 14.46

– 14.46 New Super Mario Bros. 2 – 13.39

– 13.39 Animal Crossing: New Leaf – 12.97

– 12.97 Super Mario 3D Land – 12.84

– 12.84 Super Smash Bros. for Nintendo 3DS – 9.63

– 9.63 Pokémon Ultra Sun / Ultra Moon – 9.04

– 9.04 Tomodachi Life – 6.68

Los 10 juegos más vendidos de Wii U

*Cifras en millones de unidades.

Mario Kart 8 – 8.46

– 8.46 Super Mario 3D World – 5.88

– 5.88 New Super Mario Bros. U – 5.81

– 5.81 Super Smash Bros. for Wii U – 5.38

– 5.38 Nintendo Land – 5.20

– 5.20 Splatoon – 4.95

– 4.95 Super Mario Maker – 4.02

– 4.02 New Super Luigi U – 3.07

– 3.07 The Legend of Zelda: The Wind Waker HD – 2.35

– 2.35 Mario Party 10 – 2.26

Fuente: Nintendo