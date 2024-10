Nintendo le pidió a Level-5 el nuevo Professor Layton para Switch

Cuando Level-5 desarrolló el primer juego de Professor Layton y Nintendo lo distribuyó en 2008 para DS a nivel global fuera de Japón, no sospechaban la franquicia de ‘puzzles’ que habían impulsado. Esto dio paso a una trilogía con final impoluto y otra trilogía precuela cuyos dos últimos juegos salieron en 3DS. Además de un ‘crossover’ con Phoenix Wright: Ace Attorney junto a Capcom y la secuela Layton’s Mystery Journey. Level-5 distribuyó los primeros tres juegos en HD para iOS y Android, pero su mayor fama ha sido en consolas Nintendo.

De acuerdo con el director ejecutivo de Level-5, Akihiro Hino, fue Nintendo quien lo convenció de crear otro juego de Professor Layton a pesar de sus dudas iniciales. En una charla con Yuji Horii durante Tokyo Game Show, Hino señaló que para él la saga del profesor Hershel Layton había llegado a su fin con The Azran Legacy (3DS). En este título se revelan detalles del pasado de Layton y se cierra el círculo de los seis juegos al conectar la última precuela con el primero lanzado, The Curious Village (DS).

Hino tenía dudas sobre hacer un nuevo título de la serie, dado lo bien que había terminado y la falta de un nuevo juego (con el profesor) en más de una década. «Ciertas personas de la industria realmente querían que lanzáramos un nuevo juego… tuvimos un fuerte impulso por parte de la compañía N». Con esto, Hino se refiere claramente a Nintendo, principal distribuidor de Level-5 a nivel global.

“Cuando escuché estas opiniones, comencé a pensar que sería bueno hacer un nuevo juego para que los fanáticos pudieran disfrutar de la serie al nivel de calidad que ofrece la última consola”, concluyó Hino.

Con excepción de la primera trilogía, todos los juegos principales de Professor Layton permanecen exclusivos de Nintendo y el próximo no es la excepción. Professor Layton and the New World of Steam verá la luz en 2025 de forma exclusiva para Nintendo Switch y tal vez hasta la consola sucesora.

Fuente: Automaton