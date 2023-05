Nintendo dice que no habrá Switch Pro ni una nueva consola en 2023

Durante el reporte financiero del año fiscal que terminó en marzo de 2023, Nintendo confirmó lo que muchos temían: el largamente rumoreado nuevo «Switch Pro» o consola «Super Nintendo Switch» no llegaría este año a las tiendas.

En el reportaje publicado por Bloomberg informan que Shuntaro Furukawa —presidente de Nintendo— aclaró que «el pronóstico de ventas de este año no incluye ‘hardware’ nuevo ni mejorado», acabando con los sueños que muchos tenían de jugar con una Switch Pro o Super con más poder que el que tenemos desde 2017.

¿Nintendo Switch Pro realmente existe?

Que Nintendo está preparando una versión mejorada de su consola híbrida o incluso una sucesora es un secreto a voces. Llevamos más de tres años hablando de ello y esperando un supuesto anuncio inminente que no se ha hecho realidad. Pero que este no llegue este año no significa que no pueda ser anunciado.

Las ventas han bajado

En el mismo reporte en el que desmintió que un nuevo Switch Pro o Super Nintendo Switch llegaría en el año 2023, Furukawa dijo que las ventas bajaron durante 2022. Esperaban vender 21 millones de consolas en el año fiscal que acaba de terminar, pero quedaron justo por debajo de los 18 millones.

A causa de esto, el presidente dijo que no está confiado que puedan cumplir con el pronóstico de vender 15 millones de consolas en el actual año fiscal que termina en marzo de 2024.

En total se han vendido 125.62 millones de consolas Nintendo Switch a nivel mundial desde su lanzamiento.

¿Cuáles son los juegos más vendidos de la consola?

Mario Kart 8 Deluxe – 53.79m Animal Crossing: New Horizons – 42.21m Super Smash Bros. Ultimate – 31.09m Legend of Zelda: Breath of the Wild – 29.81m Pokemon Sword/Shield – 25.82m Super Mario Odyssey – 25.76m Pokémon Scarlet & Violet – 22.1m Super Mario Party – 19.14m New Super Mario Bros. U Deluxe – 15.41 Ring Fit Adventure – 15.38m

Fuente: Bloomberg