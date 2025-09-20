Nintendo of America habla sobre su situación con contratistas de servicio al cliente

De acuerdo con un reciente reporte, Nintendo of America está externalizando sus servicios de atención al cliente, provocando la pérdida de empleos de cientos de contratistas. El informe de IGN señala que «una estructura anteriormente rigurosa para la capacitación y el mantenimiento de los servicios de atención al cliente en Estados Unidos se estaba viendo gravemente afectada debido a las barreras lingüísticas, la mala comunicación y la toma de decisiones sobre cómo gestionar la transición del soporte en Estados Unidos al soporte externalizado desde Suramérica».

Siendo contratistas, muchos «eran altamente cualificados y experimentados, especialmente en el trabajo con los sistemas y procedimientos de Nintendo of America». Además, llevan mucho tiempo trabajando con la compañía. Nintendo contrataba a estos empleados por 11 meses seguidos, y al finalizar el contrato, los despedían un par de meses para que pudieran cobrar el subsidio por desempleo, antes de renovarlos sistemáticamente, a menudo con un salario más alto en cada ocasión.

Mientras tanto, los contratistas que seguían en activo hasta septiembre «ahora tienen que ayudar a capacitar a sus sustitutos». Nintendo of America estaría subcontratando personal en Suramérica. Brasil es el país con mayor demanda, pero también participarían otros países como Argentina y Nicaragua. Si bien los trabajadores estadounidenses brindan asistencia, los trabajadores de estos países subcontratados «asumen con mayor intensidad los casos de atención al cliente».

Por su parte, Nintendo respondió al reporte de IGN en un comunicado oficial:

Si bien no tenemos nada que anunciar sobre nuestras actividades comerciales internas, las reclamaciones compartidas con IGN incluyen información inexacta. En Nintendo of America, estamos sumamente agradecidos de habernos asociado con varias empresas y sus talentosos contratistas a lo largo de los años para brindar experiencias de servicio al cliente de alta calidad. Seguimos evolucionando y expandiendo nuestro modelo de atención al cliente con socios externos con amplia experiencia en todos los mercados que atendemos en América. Este enfoque nos permite respaldar la totalidad de nuestra misión de servicio al cliente, tanto en Norteamérica como en nuestros crecientes mercados latinoamericanos, y adaptarnos mejor a las necesidades estacionales para un soporte constante. Como siempre, nuestra principal prioridad es brindar una excelente atención al cliente, y nos complace que la satisfacción del cliente con el servicio brindado por todos nuestros socios siga siendo positiva».

Esperaremos a nueva información oficial que aclare esta situación laboral en la filial americana de Nintendo.