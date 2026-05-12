Nintendo ofrece paquetes de Switch 2 más uno de tres juegos exclusivos por tiempo limitado, por el mismo nuevo precio anunciado

Mientras el presidente de Nintendo se disculpa por el anunciado aumento de precios de Switch 2 en Japón, Europa, Estados Unidos y Canadá, ahora presenta una interesante oferta para quienes quieran adquirir pronto la consola. A partir de principios de junio, las tiendas participantes ofrecerán el paquete Nintendo Switch 2: Elige tu juego al precio sugerido de $500 USD, que incluye una consola Nintendo Switch 2 y un código de descarga para obtener la versión digital de un juego a elegir. Este es el mismo precio que tendrá solo el sistema a partir de septiembre.

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Este paquete estará disponible por tiempo limitado en las tiendas participantes y ofrece un ahorro de hasta $30 USD en comparación con la compra de la consola y el juego por separado. Podrás elegir entre Mario Kart World, Donkey Kong Bananza o Pokémon Pokopia.

Mario Kart World es el juego de Mario Kart más grande hasta la fecha. Recorre la carretera con Mario y sus amigos a través de un vasto entorno interconectado, donde podrás competir sin interrupciones en circuitos conectados que ofrecen una experiencia de carreras de Mario Kart como nunca antes. Repleto de lugares para visitar, carreras que ganar y la posibilidad de explorar el mundo del juego a tu propio ritmo, Mario Kart World es diversión a toda velocidad (o una exploración tranquila) tanto para los fans de siempre como para los nuevos jugadores.

Donkey Kong Bananza presenta una exploración literalmente revolucionaria mientras te abres camino a través de capas y capas con Donkey Kong y Pauline. Con la fuerza bruta de DK y las habilidades especiales de canto de Pauline, puedes atravesar paredes, abrir túneles con tus puños, golpear el suelo directamente e incluso arrancar trozos de terreno para balancearte y lanzarlos. Cuanto más destruyas, más áreas se desbloquearán para explorar. El canto de Pauline también puede otorgarle a Donkey Kong diferentes Transformaciones Bananza, cada una con su propio poder único.

Pokémon Pokopia es un encantador simulador de vida donde juegas como un Ditto que se ha transformado en humano y trata de restaurar un mundo devastado usando sus habilidades de transformación y nuevas capacidades de creación. Relájate mientras creas, construyes y te haces amigo de una variedad de Pokémon en una tierra vacía llena de posibilidades prometedoras.

Es posible que la promoción termine antes del aumento que se llevará a cabo en septiembre para Occidente, por lo que será mejor estar muy pendiente desde junio si están interesados/as en adquirir uno de estos paquetes.