Nintendo Pictures colaboró en Death Stranding 2: On the Beach, lo cual explica en parte las referencias al Reino Champiñón

Nintendo Pictures colaboró ​​en Death Stranding 2: On the Beach, el título de Kojima Productions por ahora solo disponible para PS5. Nintendo Pictures fue fundada oficialmente en 2022, tras la adquisición de la empresa de contenido visual Dynamo Pictures por parte de Nintendo. El anuncio original mencionaba que Nintendo Pictures crearía contenido visual basado en las propiedades intelectuales de Nintendo, pero Death Stranding 2 claramente no es una de ellas.

Según los créditos del juego, Death Stranding 2 cuenta con la participación de varios empleados de Nintendo Pictures. Entre ellos se incluyen un director de captura de movimiento, un asesor de captura de movimiento, editores de captura de movimiento y coordinadores de –adivinaste– captura de movimiento. El primer juego cuenta con varias referencias al Reino Champiñón de Nintendo, aparte de la más obvia de todas.

Sí, tampoco nos olvidamos de esa escena.

Dynamo Pictures ya había trabajado en el Death Stranding original, por lo que podría tratarse de un trabajo antes de la adquisición por parte de Nintendo y el nuevo nombre era obligatorio acreditarlo. Nintendo Pictures solo ha trabajado en contenido de juegos de Nintendo desde 2022, incluyendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG y Another Code: Recollection.

El sitio web de Nintendo Pictures incluye los «servicios de grabación con captura de movimiento» independiente de la producción de video con propiedad intelectual de Nintendo. El grupo ha contribuido a proyectos de animación ajenos a Nintendo desde 2022, incluyendo la asistencia en captura de movimiento y producción de gráficos generados por computador.

Ni Death Stranding o Death Stranding 2: On the Beach están disponibles en consolas Nintendo Switch o Switch 2. Ignoramos si algún día lo estén.

Vía: VGC