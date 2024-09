Nintendo prefiere ir en una dirección diferente respecto a inteligencia artificial (IA), según Shigeru Miyamoto

Mientras grandes compañías en la industria de los videojuegos se inclinan al uso de inteligencia artificial o IA, tal no parece ser el caso de Nintendo. El reconocido Shigeru Miyamoto –creador de Mario y Zelda–, quien supervisó la construcción y futura apertura del Museo Nintendo el próximo 2 de octubre, se refirió al tema en una entrevista con The New York Times.

Para Miyamoto, Nintendo planea ir en una dirección diferente al resto de compañías en la industria de los videojuegos en lo que respecta al tema de la IA. La misma filosofía que aplica en sus consolas. Los contenidos generados por inteligencia artificial son uno de los temas más polémicos en la actualidad, afectando a industrias creativas como el cine, la animación, la música y los videojuegos. No solo por el asunto ético y moral de tomar propiedades registradas por autores originales. El uso de IA amenaza con reemplazar a artistas verdaderos y miles de puestos de trabajo.

Puede parecer que solo vamos en la dirección opuesta por el mero hecho de ir en la dirección opuesta, pero en realidad estamos tratando de encontrar lo que hace especial a Nintendo», afirma Miyamoto.

“Se habla mucho de la IA, por ejemplo. Cuando eso sucede, todo el mundo empieza a ir en la misma dirección, pero ahí es donde Nintendo preferiría ir en una dirección diferente”.

Para el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, el uso de inteligencia artificial indudablemente “plantea problemas con los derechos de propiedad intelectual”.

“Tenemos décadas de conocimiento en la creación de las mejores experiencias de juego para nuestros jugadores”, añadió Furukawa el pasado julio. “Si bien estamos abiertos a utilizar los avances tecnológicos, trabajaremos para seguir ofreciendo un valor que es exclusivo de Nintendo y que no se puede crear solo con la tecnología”.

Las apreciaciones de estas dos importantes figuras de Nintendo, se dan en un interés por parte de la compañía para eliminar cualquier cantidad de imágenes generadas por inteligencia artificial que muestren a Mario en escenarios no aptos para la familia.