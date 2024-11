Nintendo: resultado financiero semestral, anuncio de Switch 2 continúa planeado para el actual año fiscal

Nintendo publicó sus últimos resultados financieros correspondientes a noviembre del 2024. En este reporte se cubren los dos primeros trimestres –o semestre– del año fiscal, así como las últimas novedades sobre las ventas de Switch y sus juegos.

El panorama general de Switch

En cuanto al negocio de Nintendo Switch durante la primera mitad (de abril a septiembre de 2024) de este año fiscal, Paper Mario: The Thousand-Year Door, tuvo un excelente desempeño. Luigi’s Mansion 2 HD, que se lanzó en junio, vendió 1,57 millones de unidades y The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, que se lanzó en septiembre, tuvo un buen comienzo con unas ventas de 2,58 millones de unidades. Además, hubo ventas estables en los títulos lanzados hasta finales del ejercicio anterior, con Mario Kart 8 Deluxe vendiendo 2,31 millones de unidades (lo que supone unas ventas acumuladas de 64,27 millones de unidades).

Como resultado de estos factores, el número total de títulos con un millón de unidades vendidas durante este periodo llegó a nueve, incluidos los títulos de otros editores de software. Las ventas de hardware ascendieron a 4,72 millones de unidades y las de software a 70,28 millones de unidades. Las ventas de hardware y software en la primera mitad del año fiscal pasado fueron impulsadas sustancialmente por el lanzamiento en mayo de 2023 de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, por lo que, en comparación con entonces, las ventas de hardware cayeron un 31,0% y las de software un 27,6% interanual.

Ventas totales

Estos son algunos de los aspectos más destacados:

– Total de ‘hardware’ de Switch: 146,04 millones

– Total de ‘software’ de Switch: 1.306,10 millones de unidades

– Beneficio operativo este período: 121,5 mil millones de yenes

– Beneficio ordinario este período: 147,1 mil millones de yenes

– Ventas generales de Switch este período: 6,84 millones

– Ventas de Switch estándar este período: 1,25 millones

– Ventas de Switch Oled este período: 4,69 millones

– Ventas de Switch Lite este período: 0,90 millones

– Previsión de ‘hardware’ de Switch modificado: reducida de 13,50 millones a 12,50 millones

– Previsión de ‘software’ de Switch modificado: reducida de 165 millones a 160 millones

– Ingresos relacionados con dispositivos móviles, IP, etc. este período: 31,2 mil millones de yenes

En cuanto al negocio digital para la plataforma eShop, las ventas digitales totalizaron 159.9 mil millones de yenes, un 26,5% menos interanual, debido principalmente a una disminución en las ventas de versiones descargables de ‘software’ empaquetado para Nintendo Switch.

Nintendo en móviles y cine

En el negocio relacionado con dispositivos móviles e IP, las ventas aumentaron significativamente en el mismo período del año fiscal pasado, gracias al alto nivel de participación de la audiencia con Super Mario Bros: La película, que se estrenó en abril del 2023. Para este período, las ventas ascendieron a 31.2 mil millones de yenes, un 43,3% menos interanual, debido a una disminución en los ingresos relacionados con la película en 2024.

El resultado final es que las ventas totales alcanzaron los 523.200 millones de yenes, con ventas fuera de Japón de 391.000 millones de yenes que representan el 74,7% del total. El beneficio operativo llegó a 121.500 millones de yenes. A pesar de las pérdidas por cambio de divisas de 22.400 millones de yenes, los ingresos por intereses de 30.800 millones de yenes y otros factores dieron como resultado un beneficio ordinario de 147.100 millones de yenes y un beneficio atribuible a los propietarios de la matriz de 108.600 millones de yenes.

Switch continúa fuerte

Aunque las ventas de unidades de ‘hardware’ y ‘software’ de Nintendo Switch durante la primera mitad del año fiscal estuvieron por debajo de las expectativas iniciales, muchas personas siguen jugando con Nintendo Switch incluso en su octavo año desde su lanzamiento.

En cuanto al ‘hardware’, Nintendo aspira poner no solo una sino varias consolas Switch en cada hogar, o incluso una para cada persona. Otro objetivo es lanzar continuamente nuevas ofertas para que más consumidores sigan jugando con Nintendo Switch durante más tiempo y puedan maximizar las ventas de ‘hardware’. En cuanto al ‘software’, además de Super Mario Party Jamboree, que se lanzó en octubre, hay otros títulos planificados para su lanzamiento, como Mario & Luigi: Brothership (7 de noviembre) y Donkey Kong Country Returns HD (enero de 2025). Otros distribuidores de ‘software’ planean lanzar una amplia variedad de títulos.

Respecto al anuncio de «Switch 2»

El presidente Shuntaro Furukawa dijo hoy que no ha habido cambio alguno con respecto al tiempo planeado para el anuncio de la consola sucesora, coloquialmente llamada «Switch 2». Eso significa que deberíamos conocer algo a finales de marzo del 2025, cierre del año fiscal actual. Sin embargo, queda por ver cuándo se lanzará realmente el sistema el próximo año.

Muchos fanáticos esperaban que pudiéramos ver algún tipo de revelación a finales de 2024. Sin embargo, eso comienza a parecer muy poco probable. La gran temporada de compras está aquí y un anuncio simplemente no convendría estar en los planes. Hay muchas razones por las que Nintendo podría estar guardando una revelación para principios de 2025, pero nadie puede decir con certeza qué está sucediendo dentro de la compañía en este momento.

En mayo, Furukawa compartió por primera vez que Nintendo anunciaría «Switch 2» antes de finalizar el actual año fiscal. Sin embargo, no se ha compartido nada desde entonces.

Fuente: Nintendo