Videojuegos

Nintendo revela fecha de lanzamiento y precio de Rhythm Heaven Groove para Switch

Tu oído como el mejor aliado.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Rhythm Heaven Groove ya tiene fecha de lanzamiento. El juego saldrá a la venta el 2 de julio del 2026, según anunció la compañía. La noticia sobre la fecha de lanzamiento se publicó en la aplicación Nintendo Today. También se mostró un avance de uno de los minijuegos. Rhythm Heaven Groove continúa con la tradición de juegos de ritmo que caracteriza a la saga. Además, el músico japonés Tsunku regresa con nueva música para el título.

La franquicia Rhythm Tengoku ha estado presente en diversas consolas de Nintendo. Tanto para GBA con Rhythm Tengoku (2006, solo Japón), DS con Rhythm Heaven (2008), Wii con Rhythm Heaven Fever (2011) y 3DS con el compilatorio Rhythm Heaven Megamix (2015). En Europa, Rhythm Heaven es conocido como Rhythm Paradise, nombre que mantiene en el nuevo Groove. En Japón llevará el título de Rhythm Tengoku: Miracle Stars.

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Rhythm Heaven Groove fecha

Nuevamente nos encontraremos con una amplia selección de minijuegos de ritmo producidos por el renombrado músico japonés Tsunku. En Switch podemos esperar una jugabilidad similar a Rhythm Heaven Fever en Wii, haciendo uso de botones y el movimiento de los Joy-Con.

A diferencia de otros juegos de ritmo con tapetes o instrumentos de plástico, Rhythm Heaven introduce diferentes temáticas musicales en cada minijuego. Estos pueden pasar por situaciones absurdas hasta divertidas, todas con un estilo ligero, caricaturesco pero no menos difícil de dominar. La cualidad musical es tan alta que incluso sin ver la pantalla y utilizando solo el oído, es factible jugarlo y superar los niveles.

Rhythm Heaven Groove se venderá en formato físico y digital para Nintendo Switch por 40 dólares estadounidenses. Retrocompatible con Switch 2.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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