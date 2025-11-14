Videojuegos

Nintendo se pronuncia sobre los ‘docks’ de terceros para Switch 2 que resultaron afectados con el más reciente firmware

Consulta con el 'dock'.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

A principios de esta semana, se lanzó la versión 21.0.0 para Switch y Switch 2. Si bien incorporó algunas novedades interesantes, también parece haber causado fallos. Ya informamos sobre los problemas que presentaban Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl, pero algunas bases o ‘docks’ de terceros tampoco parecen funcionar correctamente. Nintendo emitió un breve comunicado sobre los ‘docks’ de Nintendo Switch 2 fabricados por terceros, afirmando que no tiene intención de bloquearlos.

El comunicado completo vía Tom’s Hardware dice lo siguiente:

«Nintendo Switch 2 emite audio y vídeo al detectar que está conectada a un dock de Nintendo Switch 2. Nintendo Switch hace lo mismo al detectar que está conectada a un dock de Nintendo Switch. Nintendo no tiene ninguna intención de obstaculizar ni invalidar la compatibilidad legal con docks de terceros».

Actualmente existen varias opciones de terceros para Nintendo Switch 2. Uno de estos fabricantes es Next, pero la compañía ya ha confirmado que el problema se ha solucionado. Quienes compraron la base de Next deberían estar atentos a una actualización de ‘firmware’ próxima a salir, es probable que otras marcas también la reciban. Para mayor seguridad y evitar daños no deseados en la consola, es aconsejable utilizar el ‘dock’ incluido con Switch 2, ya que los voltajes y disipadores pueden variar en el caso de los productos de terceros.

Cesar Nuñez
Seguir:
Historiador de videojuegos
