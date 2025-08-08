¿Nintendo se quiere meter en el terreno de Playdate? Un registro de patente es la única prueba

Si de algo estoy convencido es que la consola más original de la actual generación no es de Nintendo, ni de Sony, ni de Microsoft. Es de Panic, se llama Playdate y tiene una manivela. La consola portátil –que sí es portable, no un PC portable– por ahora exclusivamente amarilla, ofrece juegos completamente diferenciales a los de sistemas caseros y aquellos computadores con delirios de consola, pesadas referencias y amplios tamaños. Solo uno de ellos, Blippo+, que es transmisión de video en lugar de un juego, llegará también a Nintendo Switch y Steam pero a todo color. Ahora se descubrió una patente de Nintendo que podría añadir una manivela a los Joy-Con 2 y las referencias no pueden evitarse.

Nintendo presentó una nueva solicitud de patente que sugiere una nueva forma de jugar. La patente, presentada ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, muestra un dispositivo similar a una manivela, diseñado para acoplarse al lateral de un control de Switch 2. En el pasado, consolas como Dreamcast y Game Boy Color tuvieron accesorios con forma de carrete, principalmente para usarse en juegos de pesca. La de Nintendo podría no estar únicamente enfocada en juegos de pesca, en vista de los múltiples usos que le han dado los desarrolladores a la manivela de Playdate –aunque no es obligatorio en la portátil–.

La descripción de la patente detalla el sensor de funcionamiento del ‘mouse’ y cómo el periférico podría acoplarse al Joy-Con con dicho sensor. Con la manivela acoplada, se podrían explorar las múltiples posibilidades de juego con manivela. Nintendo también fabricó una manivela de cartón con Nintendo Labo, así que la compañía no es ajena a las manivelas en la familia de consolas Switch.

Como siempre, una solicitud de patente no significa que el producto llegará al mercado. Es solo una forma de asegurar la idea para Switch 2 si en el futuro deciden fabricarla, pero no demuestra todavía si es un producto viable con suficiente atractivo para el consumidor y aplicaciones de ‘software’. En vista que en cualquier momento Nintendo saca del bolsillo productos como Alarmo, no nos extrañaría que le dieran luz verde a la manivela de Switch 2.