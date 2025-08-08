Videojuegos

¿Nintendo se quiere meter en el terreno de Playdate? Un registro de patente es la única prueba

Hay posibilidad de ver una manivela en Switch 2.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Si de algo estoy convencido es que la consola más original de la actual generación no es de Nintendo, ni de Sony, ni de Microsoft. Es de Panic, se llama Playdate y tiene una manivela. La consola portátil –que sí es portable, no un PC portable– por ahora exclusivamente amarilla, ofrece juegos completamente diferenciales a los de sistemas caseros y aquellos computadores con delirios de consola, pesadas referencias y amplios tamaños. Solo uno de ellos, Blippo+, que es transmisión de video en lugar de un juego, llegará también a Nintendo Switch y Steam pero a todo color. Ahora se descubrió una patente de Nintendo que podría añadir una manivela a los Joy-Con 2 y las referencias no pueden evitarse.

Nintendo presentó una nueva solicitud de patente que sugiere una nueva forma de jugar. La patente, presentada ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, muestra un dispositivo similar a una manivela, diseñado para acoplarse al lateral de un control de Switch 2. En el pasado, consolas como Dreamcast y Game Boy Color tuvieron accesorios con forma de carrete, principalmente para usarse en juegos de pesca. La de Nintendo podría no estar únicamente enfocada en juegos de pesca, en vista de los múltiples usos que le han dado los desarrolladores a la manivela de Playdate –aunque no es obligatorio en la portátil–.

Nintendo Playdate manivela Switch 2

La descripción de la patente detalla el sensor de funcionamiento del ‘mouse’ y cómo el periférico podría acoplarse al Joy-Con con dicho sensor. Con la manivela acoplada, se podrían explorar las múltiples posibilidades de juego con manivela. Nintendo también fabricó una manivela de cartón con Nintendo Labo, así que la compañía no es ajena a las manivelas en la familia de consolas Switch.

Como siempre, una solicitud de patente no significa que el producto llegará al mercado. Es solo una forma de asegurar la idea para Switch 2 si en el futuro deciden fabricarla, pero no demuestra todavía si es un producto viable con suficiente atractivo para el consumidor y aplicaciones de ‘software’. En vista que en cualquier momento Nintendo saca del bolsillo productos como Alarmo, no nos extrañaría que le dieran luz verde a la manivela de Switch 2.

🕹

Nintendo Switch 2

¿Nintendo se quiere meter en el…
Los usuarios manifiestan su descontento a…
THQ Nordic Digital Showcase 2025: todos…
Donkey Kong Bananza – Reseña (Switch…
Los juegos físicos más vendidos para…
Pokémon Friends: como Build-A-Bear, pero con…
Mortal Kombat 1: todos los cambios y notas del parche de la actualización de agosto (2025)
Esta es la fecha de la prueba de Wuyang, el personaje que llega a Overwatch 2 en la temporada 18
¿Es Ninja Gaiden Ragebound un candidato a GOTY? Discutimos esto y más preguntas y respuestas en nuestro videopodcast
Drag x Drive se podrá jugar gratis antes de su lanzamiento, prueben la demo temporal del juego de baloncesto en sillas de ruedas de Nintendo
La secuencia pesadilla ‘Guy Savage’ podría estar de vuelta en Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y PlatinumGames involucrado
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior EWC 2025 Tekken 8: resultados y dónde ver las finales del LCQ
No hay comentarios

Lo último

EWC 2025 Tekken 8: resultados y dónde ver las finales del LCQ
Esports
Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans – Urðr Hunt será estrenado junto a un nuevo cortometraje
Anime y Manga
La hora de la desaparición explicada – análisis a fondo de la historia y simbolismo de Weapons
Cine y TV
Fatal Fury: City of the Wolves, todos los cambios y notas del parche de la actualización de Ken
Videojuegos