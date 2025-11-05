Videojuegos

Nintendo Store se une a la larga fila de apps para móviles iOS y Android, que bien podrían ser una sola

Viene siendo hora de fusionarlas.

Nintendo lanza una nueva aplicación para dispositivos móviles como parte de su amplio catálogo, esta vez una tienda oficial que de alguna inexplicable forma igual redirige al navegador. Los usuarios de iOS y Android pueden encontrar Nintendo Store en sus respectivas tiendas de aplicaciones.

La aplicación permite a los usuarios explorar y comprar productos de la Gran N en la Nintendo eShop y el sitio web oficial de Nintendo, sincronizados con su cuenta Nintendo. Además, puedes consultar tu historial de juego en detalle, canjear puntos platino por recompensas de My Nintendo y registrar tu visita a tiendas y eventos Nintendo para obtener puntos platino.

Usa esta aplicación para explorar consolas y accesorios Nintendo Switch / Switch 2, juegos físicos y digitales, así como otros productos y artículos de Nintendo, y luego acceder directamente a My Nintendo Store para realizar tus compras.

Nintendo Store app
Por lo menos tres de esas apps podrían ser una sola.

Puedes activar las notificaciones push para que te avisen cuando los artículos de tu lista de deseos están en oferta.

Al iniciar sesión con tu cuenta Nintendo puedes ver tu actividad de juego en Nintendo Switch / Switch 2. Si tenías una consola Nintendo 3DS o Wii U, puedes ver tu actividad de juego registrada antes de febrero del 2020. Para ver tu actividad de juego en Nintendo 3DS y Wii U, debes vincular tu antigua ID de Nintendo Network (NNID) a tu cuenta Nintendo.

Igualmente es posible usar la app para registrar tu asistencia en tiendas y eventos oficiales de Nintendo y ganar recompensas. Tu actividad de registro también estará disponible en la app.

