Nintendo sube precios de Switch, Switch 2 y Switch Online a nivel global con efecto a partir de septiembre para Occidente

Nintendo anunció un incremento de precios globales para los sistemas Switch, Switch 2 y Nintendo Switch Online. El precio de Switch 2 aumentará de $449.99 USD / $629.99 CAD / €469.99 a $499.99 USD / $679.99 CAD / €499.99 en Occidente, mientras que el precio de la versión japonesa de Switch 2 aumentará de ¥49,980 a ¥59,980 en Japón. Los precios de Switch cambiarán en Japón de la siguiente manera.

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Consola Precio actual Nuevo precio Nintendo Switch (OLED) ¥37,980 ¥47,980 Nintendo Switch ¥32,978 ¥43,980 Nintendo Switch Lite ¥21,978 ¥29,980

Debido a los cambios en las condiciones del mercado y tras considerar las perspectivas comerciales globales, Nintendo revisará los precios de venta sugeridos de Switch y Switch 2 en Estados Unidos, Canadá y Europa. Dado que se prevé que el impacto de los diversos cambios en las condiciones del mercado se extienda a mediano y largo plazo, se han planificado revisiones de precios fuera de Japón, como se mencionan arriba.

Los precios mostrados incluyen impuestos y la fecha de entrada en vigor de la revisión de precios en Estados Unidos, Canadá y Europa es el 1ro de septiembre del 2026. Para Japón es desde el 25 de mayo del 2026.

Nintendo Switch Online se ofrece como un servicio global unificado, y los precios se revisarán para lograr una armonización adecuada entre las regiones. En Japón, los precios se revisarán de la siguiente manera desde el 1ro de julio.

Nintendo Switch Online Precio actual Nuevo precio Membresía individual 1 mes ¥306 ¥400 3 meses ¥815 ¥1,000 12 meses ¥2,400 ¥3,000 Membresía familiar 12 meses ¥4,500 ¥5,800

Nintendo Switch Online + Expansion Pack Precio actual Nuevo precio Membresía individual 12 meses ¥4,900 ¥5,900 Membresía familiar 12 meses ¥8,900 ¥9,900

Estos precios están pendientes por confirmar en otras regiones, así como su fecha de implementación.