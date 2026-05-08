Nintendo sube precios de Switch, Switch 2 y Switch Online a nivel global con efecto a partir de septiembre para Occidente

Nintendo anunció un incremento de precios globales para los sistemas Switch, Switch 2 y Nintendo Switch Online. El precio de Switch 2 aumentará de $449.99 USD / $629.99 CAD / €469.99 a $499.99 USD / $679.99 CAD / €499.99 en Occidente, mientras que el precio de la versión japonesa de Switch 2 aumentará de ¥49,980 a ¥59,980 en Japón. Los precios de Switch cambiarán en Japón de la siguiente manera.
|Consola
|Precio actual
|Nuevo precio
|Nintendo Switch (OLED)
|¥37,980
|¥47,980
|Nintendo Switch
|¥32,978
|¥43,980
|Nintendo Switch Lite
|¥21,978
|¥29,980
Debido a los cambios en las condiciones del mercado y tras considerar las perspectivas comerciales globales, Nintendo revisará los precios de venta sugeridos de Switch y Switch 2 en Estados Unidos, Canadá y Europa. Dado que se prevé que el impacto de los diversos cambios en las condiciones del mercado se extienda a mediano y largo plazo, se han planificado revisiones de precios fuera de Japón, como se mencionan arriba.
Los precios mostrados incluyen impuestos y la fecha de entrada en vigor de la revisión de precios en Estados Unidos, Canadá y Europa es el 1ro de septiembre del 2026. Para Japón es desde el 25 de mayo del 2026.
Nintendo Switch Online se ofrece como un servicio global unificado, y los precios se revisarán para lograr una armonización adecuada entre las regiones. En Japón, los precios se revisarán de la siguiente manera desde el 1ro de julio.
|Nintendo Switch Online
|Precio actual
|Nuevo precio
|Membresía individual
|1 mes
|¥306
|¥400
|3 meses
|¥815
|¥1,000
|12 meses
|¥2,400
|¥3,000
|Membresía familiar
|12 meses
|¥4,500
|¥5,800
|Nintendo Switch Online + Expansion Pack
|Precio actual
|Nuevo precio
|Membresía individual
|12 meses
|¥4,900
|¥5,900
|Membresía familiar
|12 meses
|¥8,900
|¥9,900
Estos precios están pendientes por confirmar en otras regiones, así como su fecha de implementación.