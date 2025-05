Nintendo Switch 2 contará con una mayor cantidad de iconos de usuario básicos

En una actualización compartida a través de la app Nintendo Today en dispositivos móviles, se reveló la lista de iconos de usuario para Switch 2. Nintendo ha confirmado que los usuarios de Switch 2 podrán acceder a 258 iconos desde el principio, sin contar las opciones para miembros de Nintendo Switch Online. En comparación, la consola Nintendo Switch actual tiene 147 iconos básicos. La lista no solo es mucho más extensa en su sucesora, sino que incluye franquicias populares como Pokémon.

Muchas de las grandes franquicias de Nintendo están representadas aquí. Super Mario, The Legend of Zelda, Fire Emblem, Splatoon y más tendrán iconos de usuario. Curiosamente, Pokémon tendrá diseños por primera vez y presenta a los iniciales de todas las nueve regiones. Incluso Arms tendrá un set disponible, pese a que no se ha informado sobre su regreso en la próxima Switch 2 aparte de la retrocompatibilidad.

Vía Nintendo Everything

Por parte de Nintendo Switch Online, sus miembros podrían seguir obteniendo iconos de usuario exclusivos redimiendo puntos platino de My Nintendo. Como se ha hecho en la primera consola Switch hasta la fecha. Esto expande la cantidad todavía mucho más arriba, pero para algunos puede que no sea el motivo suficiente para pagar la suscripción. O por lo menos no más que los juegos de consolas clásicas y la función en línea multijugador.