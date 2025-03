Nintendo Switch 2 contaría otra vez con función NFC y nuevo protocolo Wi-Fi 6

Estamos a menos de un mes que Nintendo realice la presentación formal de su consola sucesora Switch 2 a través de un Direct, el próximo 2 de abril a las 9am hora Este. En un registro ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, se ha revelado un poco de información adicional sobre Nintendo Switch 2, que aparentemente confirma la inclusión de NFC nuevamente y la introducción del protocolo Wi-Fi 6.

Según lo publicado (vía The Verge), la tecnología Near Field Communication (NFC) que permite escanear figuras Amiibo en el Joy-Con derecho volverá a estar presente en Switch 2, dado que esta consola es retrocompatible con juegos de su predecesora. Port su parte, las redes Wi-Fi 6 (802.11ax) son compatibles con hasta 80 MHz de ancho de banda, en comparación con Wi-Fi 5 (802.11ac) en la consola Nintendo Switch original. Esto no implica compatibilidad con redes Wi-Fi 7 y Wi-Fi 6E. Las pruebas de la CFC solo se realizaron para redes de 2,4 GHz y 5 GHz en lugar de la banda de 6 GHz, más rápida y de menor alcance.

También se ha compartido que será posible cargar el sistema tanto desde su puerto USB-C inferior como desde su nuevo puerto USB-C superior. Si bien sabíamos que la consola tiene un puerto USB-C adicional, esta es la primera vez que se conoce que ambos admiten recarga de energía.

El pasado febrero, se reveló la patente que a su vez confirma la función de ‘mouse’ en los Joy-Con de Switch 2.

Previo al anuncio oficial de Nintendo Switch 2, eran múltiples los reportes de una función añadida a los futuros Joy-Con, relacionada con sensores ópticos de ‘mouse’. Con la presentación de la nueva consola híbrida al mundo, mayores fueron las señales que dieron veracidad a estos reportes. Del mismo modo, esperamos en el próximo Nintendo Direct una reconfirmación de la inclusión de ‘mouse’ en Switch 2 y el uso que podría tener en los juegos compatibles.