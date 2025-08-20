Nintendo Switch 2 está entre los planes de Square Enix para llevar Final Fantasy 14 y FF 16

El MMORPG Final Fantasy XIV (14) está próximo a celebrar 12 años desde su relanzamiento y los propietarios de consolas Nintendo piden su adaptación ahora para Switch 2, ya que en la anterior no era una posibilidad. Naoki Yoshida o Yoshi-P, director del juego, habló en Gamescom (vía VGC) al respecto y confirmó que él y su equipo han mantenido conversaciones positivas con Nintendo sobre la posibilidad de un ‘port’. También quiere llevar FF 16 a la más reciente consola híbrida, mientras que Final Fantasy XIV Mobile llegará en el futuro a iOS y Android.

«Mi objetivo es llevar Final Fantasy XIV y XVI al mayor número de jugadores posible… estamos haciendo todo a nuestro alcance para que esto suceda, así que considero las posibilidades muy positivas».

El veterano productor reconoce que poder jugar en modo portátil y en una consola menos potente que un PS5 o PC, podría dificultar algunos aspectos, como las incursiones de alto nivel. «Pero cuando se trata de otro tipo de contenido, podrían relajarse en el sofá con un Switch 2 en la mano y disfrutar de su contenido de recolección y creación».

En Final Fantasy 14, hay una variedad de trabajos centrados en el combate, pero también hay trabajos que permiten crear equipo, pociones, cocinar y recolectar recursos. Este contenido es más informal que las incursiones intensas o los calabozos con personajes aleatorios, aunque hoy en día es posible recorrer muchos de los calabozos de la historia del juego con NPC o personajes no jugables.

Mientras tanto, Switch 2 recibirá a finales del año Final Fantasy VII Remake Intergrade.