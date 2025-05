Nintendo Switch 2 no soportará VRR para el modo televisor en su lanzamiento

Nintendo ha confirmado que en su lanzamiento, Switch 2 no será compatible con la frecuencia de actualización variable (VRR) al jugar en modo televisor, es decir con la consola en su ‘dock’. El modo portable no se verá afectado por esta decisión. La VRR facilita la fluidez de los juegos al evitar saltos de fotogramas y parpadeos. Tras la presentación completa de Switch 2 en abril, los sitios web oficiales de Nintendo anunciaron la compatibilidad con VRR para la consola tanto en modo portátil como en el televisor.

Sin embargo, semanas después las referencias a la VRR se habían eliminado discretamente en relación con la consola acoplada al ‘dock’. Nintendo finalmente ha aclarado que la consola Switch 2 solo será compatible en su lanzamiento –el próximo 5 de junio– con VRR en modo portátil, pero no en televisor.

«Nintendo Switch 2 solo es compatible con VRR en modo portátil. La información incorrecta se publicó inicialmente en el sitio web de Nintendo Switch 2 y nos disculpamos por el error», declaró un portavoz de la compañía a Nintendo Life.

Al preguntar si la compatibilidad con VRR para el modo acoplado podría añadirse más adelante mediante una actualización de ‘firmware’, Nintendo respondió no tener nada que anunciar al respecto. La Gran N también detalló las actualizaciones gratuitas que llegarán a 12 de sus juegos de Switch en el lanzamiento, incluyendo Super Mario Odyssey, Pokémon Scarlet / Violet y The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Algunos juegos solo serán compatibles con GameShare, una nueva función que permite a los jugadores con varias consolas Switch (ya sea Switch o Switch 2) jugar en modo multijugador con una sola copia del juego.