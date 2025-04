Nintendo Switch 2 Welcome Tour incluye un demo de Super Mario Bros 4K

Entre los juegos presentados para Nintendo Switch 2, uno de los más controversiales es Nintendo Switch 2 Welcome Tour, ya que se trata de un ‘software’ con minijuegos que funciona como demostración técnica de las capacidades de la nueva consola. Sin embargo, a diferencia de otras plataformas como Wii o 3DS con ‘software’ incorporado gratuitamente, Welcome Tour es un producto pago por un precio no especificado. Esto por supuesto no cayó muy bien entre los interesados por adquirir un Switch 2, sin importar la cantidad final que pida la compañía por Welcome Tour.

Durante la transmisión del Nintendo Treehouse sobre Switch 2, pudimos dar un vistazo más cercano a Welcome Tour y ver cómo funcionan los elementos de la consola. Por ejemplo, los motores de vibración o HD Rumble no son rotativos como en sistemas pasados, sino que usan resortes que se desplazan de lado a lado. Uno de los minijuegos utiliza el ‘mouse’ del Joy-Con para sentir la fuerza de las vibraciones e identificar su posición. Ahora bien, uno de los demos más interesantes es una versión a 4K del clásico nivel 1-1 de Super Mario Bros.

Gracias a la máxima resolución de 3840 × 2160 (4K) en Switch 2, es posible ajustar todo el primer nivel de Super Mario Bros. en una sola pantalla y jugarlo efectivamente, con un tamaño realmente reducido del ‘sprite’ de Mario. No sabemos si el juego completo se pueda habilitar, ya que conforme se completan minijuegos y obtienen medallas en Welcome Tour, otros minijuegos son desbloqueados.

Sabemos que aquello del desconocido precio es un tema espinoso, pero son la mar de llamativas todas las curiosidades que podremos encontrar en Nintendo Switch 2 Welcome Tour desde el próximo 5 de junio, con el lanzamiento de la consola.