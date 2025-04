Nintendo Switch es la plataforma más popular para Devolver Digital

De acuerdo con Devolver Digital, Nintendo Switch es actualmente la consola más popular del distribuidor estadounidense con sede en Austin, Texas. Esta noticia proviene directamente del último informe financiero de Devolver. El documento señala que la compañía ha vendido más de nueve millones de copias en la consola de Nintendo.

De acuerdo con el informe, Devolver Digital ve a Nintendo Switch 2 como una gran oportunidad para seguir creciendo. Hasta el momento se han anunciado tres juegos por parte del distribuidor: Enter the Gungeon 2, Human Fall Flat 2 y Starseeker: Astroneer Expeditions.

Devolver Digital ha distribuido más de 50 juegos para Nintendo Switch. Muchos de ellos han sido éxitos comerciales y de crítica. Cult of the Lamb, Gris y My Friend Pedro son solo algunos de los lanzamientos más destacados a lo largo de estos ocho años.

Hablando de Cult of the Lamb, el juego experimentó un aumento del 80% en los ingresos durante el mes de lanzamiento de su nuevo DLC ‘Pilgrim Pack’. Además, Astroneer, que está bajo la tutela de Devolver luego de la adquisición de System Era a finales de 2023, vio un aumento del 900 por ciento en los ingresos durante el mes de lanzamiento de su DLC ‘Glitchwakers’.