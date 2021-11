Los juegos más vendidos de la 9na generación de Nintendo: Switch

El cuarto año de Nintendo Switch en el mercado ha movido las fichas entre los títulos más vendidos del sistema híbrido. Esto es lo que precisamente reveló la compañía en su último reporte financiero con cierre al 30 de septiembre del 2021. Ya vimos algunos leves movimientos en la séptima y octava generación de consolas. Ahora veremos los juegos más vendidos en la novena generación de Nintendo, exclusivamente definida por Switch, Switch Lite y el nuevo Switch OLED.

Todos estos sistemas comparten exactamente la misma librería de juegos, sin importar si es la primera versión o la OLED. Sin embargo, Switch Lite tiene limitaciones en juegos como Super Mario Party, ya que estos requieren el uso de Joy-Con no integrados en el sistema. Juegos como Metroid Dread no hacen parte de este listado debido a su lanzamiento posterior a la fecha límite, pero seguro lo veremos ahí el próximo año.

En comparación al mismo reporte de 2019 y teniendo en cuenta la abrumadora popularidad de Animal Crossing: New Horizons en 2020, vemos escalar a este último y a Pokémon Sword / Shield entre los juegos más vendidos de Switch. Estas cifras son ventas consolidadas en unidades a nivel global. Entre los enlistados se incluyen juegos por separado o en ‘bundle’ con la consola, así como versiones digitales.

Entre carreras, animales y peleas

Un juego original de Wii U (más su contenido descargable) continúa siendo el más vendido de Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe. Entre Wii U (8.46) y Switch (38.74), Mario Kart 8 ha vendido 47.2 millones de unidades en total. Creemos que aún tras el experimento de realidad aumentada, Mario Kart Live: Home Circuit, Nintendo pueda estar preparando una novena entrega para Switch.

Animal Crossing: New Horizons sigue escalando posiciones como el segundo juego más vendido para Switch. Gracias a su recién lanzado DLC pago, Happy Home Paradise, incluido en el paquete de expansión de Nintendo Switch Online, el juego cobra un segundo impulso y generará más ventas. De igual forma, estará interesante el reporte de 2022, porque tiene la posibilidad de alcanzar y superar a Mario Kart 8 Deluxe.

Masahiro Sakurai finalmente se despidió del desarrollo de Super Smash Bros. Ultimate, pero eso no fue impedimento para que el juego se ubicara en el tercer lugar del podio de Switch. Todos los personajes han sido liberados y no habrá nuevo contenido descargable pago, pero hasta el momento el ‘crosover’ de Nintendo logró su objetivo. ¿Su amenaza más cercana? The Legend of Zelda y Pokémon.

Breath of the Wild baja casillas hasta la cuarta, pero su secuela podría significar un importante apoyo. Teniendo en cuenta que es un título de lanzamiento de Switch –casi que obligatorio si no tienes Wii U– es una posición estable. Desde noviembre del 2019, Pokémon Sword / Shield han ido escalando la montaña de los más vendidos de Switch y actualmente están a poco de alcanzar a Link. Más abajo Pokémon sigue su reinado y sumando a los nuevos lanzamientos, Brilliant Diamond / Shining Pearl y Legends: Arceus, los números no dejarán de estar a su favor.

Los 10 juegos más vendidos de Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 38.74 millones de unidades. Animal Crossing: New Horizons – 34.85 millones de unidades. Super Smash Bros. Ultimate – 25.71 millones de unidades. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 24.13 millones de unidades. Pokémon Sword / Shield – 22.64 millones de unidades. Super Mario Odyssey – 21.95 millones de unidades. Super Mario Party – 16.48 millones de unidades. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Eevee! – 13.83 millones de unidades. Splatoon 2 – 12.68 millones de unidades. Ring Fit Adventure – 12.21 millones de unidades.

Durante los últimos seis meses hasta el 30 de septiembre del año en curso, New Pokémon Snap vendió 2.19 millones de unidades. Mario Golf: Super Rush, 1.94 millones de unidades. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, 3.60 millones de unidades.

¿Cuáles de estos juegos tienes en tu Nintendo Switch? ¿Alguno favorito que no alcanzó a clasificar en el top 10?

Fuente: Nintendo