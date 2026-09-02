Nintendo Switch Online agrega Ninja Gaiden 3: The Ancient Ship of Doom, Ikari Warriors y R.C. Pro-Am 2

Tres juegos clásicos más acaban de llegar a Nintendo Switch Online en consolas Switch y Switch 2: Ninja Gaiden 3: The Ancient Ship of Doom, Ikari Warriors y R.C. Pro-Am 2. Estos tres juegos representan en su máximo esplendor la era ochentera de NES heredada de arcade. Todos están disponibles para Nintendo Switch y Switch 2 con una suscripción estándar a Nintendo Switch Online, no se requiere ningún paquete de expansión.

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Ninja Gaiden 3: The Ancient Ship of Doom

Únete al maestro ninja Ryu Hayabusa, último miembro del famoso Clan Dragón, en el tercer y último capítulo de la legendaria saga Ninja Gaiden. Ayuda a Ryu a derrotar a las fuerzas del mal una vez más y descubre al verdadero culpable de la muerte de Irene.

Ikari Warriors

En este juego de acción y disparos lanzado para Nintendo Entertainment System en 1987, te infiltras en la base enemiga como los guerreros Paul y Vince para destruir una nación malvada. Tienes munición limitada para enfrentarte a hordas de enemigos. Reabastece tu munición con los objetos que dejan caer los enemigos, aprovecha los potenciadores, pilotea tanques y helicópteros para arrasar con la base enemiga.

R.C. Pro-Am 2

Las pistas son más rápidas y tus oponentes son mejores que nunca en esta secuela de 1992 del clásico juego de carreras de autos a control remoto. Hasta dos jugadores pueden competir juntos en 24 pistas diferentes. Recoge objetos en la pista para mejorar el rendimiento de tu auto y evita los obstáculos que te harán estrellarte. Entre carreras, puedes usar los premios en efectivo obtenidos para mejorar tu auto de carreras Pro-Am comprando piezas y otros artículos especiales. También hay dos minijuegos que te dan la oportunidad de ganar premios en efectivo adicionales y puntos de campeonato.