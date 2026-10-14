Videojuegos

Nintendo Switch Online + Expansion Pack añade Monster Rancher, Metal Slug y Kururin Paradise al catálogo de Game Boy Advance

Buen día 'Avanzado'.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Nintendo Switch Online acaba de recibir tres nuevos juegos de Game Boy Advance como parte de la última actualización en octubre del 2026. La selección incluye Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance y Kururin Paradise. Los juegos ya están disponibles en la aplicación Game Boy Advance – Nintendo Classics, tanto en consolas Switch como en Switch 2. Cabe destacar que es necesaria una suscripción al nivel Paquete de expansión o Expansion Pack de Nintendo Switch Online.

Kururin Paradise –lanzado en diciembre del 2002– resulta especialmente interesante, ya que nunca se había lanzado fuera de Japón. Finalmente y cerca de 24 años después, los jugadores de América y Europa podrán probar este título de forma legal. El primer título, Kuru Kuru Kururin, está disponible en Nintendo Switch desde que aparecieron los juegos de Game Boy Advance en el sistema híbrido en febrero del 2023.

- Publicidad -

El exclusivo Metal Slug Advance también estará disponible en 2027 con Metal Slug Ultimate Collection, cortesía de SNK. Por su parte, el juego de criaturas coleccionables Monster Rancher de Tecmo, tuvo su primer acercamiento portátil similar a las versiones de PlayStation gracias a esta edición Advance, ya que los anteriores juegos portátiles de Game Boy/Color —Explorer y Battle Card GB— pertenecían a otros géneros y no de crianza. A falta de discos ópticos para generar monstruos en GBA, lo hacemos escribiendo palabras.

🎌

Nin-Ten-Do

Minecraft tendrá una actualización gratis de Nintendo Switch a Switch 2 por tiempo limitado, conoce hasta cuándo tienes plazo
Minecraft tendrá una actualización gratis de Nintendo Switch…
Ya puedes enviar tus Pokémon de Fire Red / Leaf Green a Home en Nintendo Switch, pero recuerda que no puedes regresarlos
Ya puedes enviar tus Pokémon de Fire Red…
¡Hola, Luigi! y ¡Hola, Peach! ahora también disponibles para descargar gratis en la eShop de Nintendo Switch
¡Hola, Luigi! y ¡Hola, Peach! ahora…
PlatinumGames no ha terminado con Bayonetta, podemos esperar más juegos aún tras la dividida recepción de sus últimas entregas
PlatinumGames no ha terminado con Bayonetta,…
Leyendas Pokémon: Z-A y Pokémon Pokopia tendrán versiones físicas con sus respectivas expansiones DLC
Leyendas Pokémon: Z-A y Pokémon Pokopia…
Más de:
Metal Slug Metal Slug Monster Rancher Monster Rancher
Yuji Horii, creador de Dragon Quest, se pasa al lado oscuro y afirma que puede hacer un juego completo en 30 minutos con IA generativa
El mejor traje de Marvel’s Wolverine no debería dejarse para el final o Nuevo Juego+
Así era el modo DLC roguelike cancelado para Resident Evil 2 Remake
Ya podemos conseguir skins y recompensas gratis en el evento de halloween ‘Haunted by Daylight’ de Dead by Daylight
La edición de colección de God of War: Laufey sigue una tendencia que odiamos – no incluye el juego
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Yuji Horii, creador de Dragon Quest, se pasa al lado oscuro y afirma que puede hacer un juego completo en 30 minutos con IA generativa
No hay comentarios

Lo último

Dragon Ball Z ahora tiene la figura S.H.Figuarts de Goku en su traje de Yardrat, recién de vuelta a la Tierra tras derrotar a Freezer
Cultura POP
Street Fighter 6: todas las notas del parche o actualización de Arjun (octubre)
Esports
Hiroya Oku, autor de Gantz e Inuyashiki, anuncia que se retira luego de terminar Kanreki Hime
Anime y Manga
El anime de Nue’s Exorcist (Nue no Onmyōji) llegará en el 2027 y este es su primer tráiler
Anime y Manga