Nintendo Switch Online + Expansion Pack añade Monster Rancher, Metal Slug y Kururin Paradise al catálogo de Game Boy Advance

Nintendo Switch Online acaba de recibir tres nuevos juegos de Game Boy Advance como parte de la última actualización en octubre del 2026. La selección incluye Monster Rancher Advance, Metal Slug Advance y Kururin Paradise. Los juegos ya están disponibles en la aplicación Game Boy Advance – Nintendo Classics, tanto en consolas Switch como en Switch 2. Cabe destacar que es necesaria una suscripción al nivel Paquete de expansión o Expansion Pack de Nintendo Switch Online.
Kururin Paradise –lanzado en diciembre del 2002– resulta especialmente interesante, ya que nunca se había lanzado fuera de Japón. Finalmente y cerca de 24 años después, los jugadores de América y Europa podrán probar este título de forma legal. El primer título, Kuru Kuru Kururin, está disponible en Nintendo Switch desde que aparecieron los juegos de Game Boy Advance en el sistema híbrido en febrero del 2023.
El exclusivo Metal Slug Advance también estará disponible en 2027 con Metal Slug Ultimate Collection, cortesía de SNK. Por su parte, el juego de criaturas coleccionables Monster Rancher de Tecmo, tuvo su primer acercamiento portátil similar a las versiones de PlayStation gracias a esta edición Advance, ya que los anteriores juegos portátiles de Game Boy/Color —Explorer y Battle Card GB— pertenecían a otros géneros y no de crianza. A falta de discos ópticos para generar monstruos en GBA, lo hacemos escribiendo palabras.