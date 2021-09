Nintendo Switch Online, el servicio que permite jugar en línea con la consola híbrida, ofrece también acceso a una librería de títulos clásicos de NES y SNES que ha ido aumentando lentamente con los meses. Los usuarios se han quejado de esta lentitud y la falta de juegos de otras consolas en este. Parece que estas exigencias fueron escuchadas y los suscriptores pronto disfrutaremos de juegos de Game Boy y Game Boy Color.

Hace algunos días, un reconocido podcast de videojuegos llamado Nate the Hate reportó que el servicio Nintendo Switch Online será actualizado con juegos de las clásicas consolas portátiles Game Boy y Game Boy Color. En ese momento, muchos no sabían si creerlo, pero la noticia fue corroborada recientemente por las fuentes de Nintendo Life y Eurogamer.

Aunque la noticia no ha sido confirmada oficialmente, estas son publicaciones muy reconocidas y sus fuentes probablemente tienen razón. Algunos se han aventurado a decir que los juegos de Game Boy y Game Boy Color podrían llegar a Nintendo Switch Online este mismo mes. En septiembre se celebra el aniversario de la puesta en marcha del servicio.

No sabemos cuáles juegos del catálogo de estas consolas podrían llegar inicialmente. Entre los títulos más populares de estas se encuentran Super Mario Land, Super Mario Land 2, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Pokémon Red/Blue, Tetris, Metroid II: Return of Samus, Kirby’s Dreamland, Final Fantasy Adventure, Wario Land, Pokémon Pinball, Zelda: Oracle of Ages/Seasons, Shantae y muchos más.

Los últimos juegos que recibió el servicio Nintendo Switch Online fueron Claymates, Jelly Boy y Bombuzal. Estos llegaron en julio de 2021.

Fuente: Eurogamer