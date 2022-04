Nintendo y PlayStation cambiarán sus sistemas de suscripción tras investigación gubernamental

Era bien conocido que la CMA (Autoridad de competencia y mercados del Reino Unido) tenía los ojos puestos sobre Nintendo y PlayStation por «irregularidades» en la forma en que manejaban sistemas de suscripción como Switch Online y PS Plus. Tras una investigación, ambas compañías han acordado cambiar sus prácticas.

Estos serán los cambios implementados no solo para usuarios en el Reino Unido o Europa, sino en todo el mundo.

Sony ha aceptado implementar medidas que beneficiarán a suscriptores de PlayStation Plus (PS Plus). A partir de este momento, la empresa tendrá que contactar a usuarios que no han usado el servicio por cierto tiempo para recordarles cómo cancelar la suscripción. Si no lo hacen y tampoco lo usan, Sony dejará de recibir sus pagos automáticos.

Este cambio llega pocos meses antes de que el servicio por suscripción PlayStation Plus reciba cambios masivos que lo harán similar a Xbox Game Pass.

Por parte de Nintendo, el servicio Switch Online ya no tendrá la renovación automática de la suscripción como la opción por defecto. Solo se podrá activar después de que el usuario ingrese sus credenciales.

Hace unos meses fue Microsoft quien estaba bajo la lupa de la CMA. En enero de 2022 tuvo que cambiar la forma en que presenta información a los usuarios de Game Pass.

Fuente: GamesIndustry.biz