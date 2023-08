Nintendo Switch se acerca a los 130 millones de unidades vendidas y Zelda TotK vende más de la mitad que BotW

Termina un trimestre y llega un nuevo reporte financiero de Nintendo, tanto de unidades vendidas de Switch como de ‘software’. El pasado mes de febrero nos enteramos que Switch se convirtió en la tercera consola más vendida de la historia, solo detrás de PS2 y la familia Nintendo DS. En aquel entonces la Gran N de Kioto se situaba con 122.55 millones de unidades de Switch vendidas.

Este nuevo reporte financiero cubre desde abril hasta el 30 de junio del 2023. Nintendo Switch ha vendido hasta dicha fecha un total de 129.53 millones de consolas. Aunque a estas alturas ya habrá superado los 130 millones, continúa atrás de PlayStation 2 con más de 155 millones de unidades y la familia Nintendo DS con 154.02 millones de unidades vendidas. La pregunta de la industria es si alcanzará la cima del podio antes que el sucesor de Switch salga –según reportes no confirmados– en 2024.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom desde ya se consagra como el juego del año de la compañía.

En cuanto a juegos, estos llegan a 1088.35 millones de copias vendidas. Su principal culpable de la última temporada no podía ser otro que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lanzado el pasado 12 de mayo. La última aventura de Link vendió 18.51 millones de unidades en tan solo un mes y medio desde su lanzamiento. Esto es importante destacarlo porque el total de ventas de Breath of the Wild en Switch desde el 3 de marzo del 2017, es de 30.65 millones de copias. Es decir, en dos meses la secuela de BotW vendió casi dos terceras partes que dicho juego en seis años.

Mario Kart 8 Deluxe continúa imbatible en la primera posición de ventas de ‘software’ para Switch. Super Mario Bros: La película pudo también impulsar juegos como Super Mario Odyssey y New Super Mario Bros. U Deluxe, en la décima posición después de Zelda TotK. La película de Universal y Nintendo favoreció a todas las propiedades de Mario en Switch, como era de esperarse.

Después de Pikmin 4, las apuestas fuertes de Nintendo en la familia de consolas Switch (estándar, Lite, Oled) para lo que resta del año son: Detective Pikachu Returns (6 de octubre), Super Mario Bros. Wonder (20 de octubre), Wario Ware: Move it! (3 de noviembre) y el ‘remake’ de Super Mario RPG (17 de noviembre). Estos empujarán la temporada navideña de Nintendo Switch y veremos en el próximo reporte hasta dónde impulsarán las unidades de consolas vendidas.

