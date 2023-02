Nintendo Switch ya es la tercera consola más vendida de la historia

Nintendo publicó los resultados de tercer trimestre del año fiscal que culmina el 31 de marzo del 2023. Dichas cifras cubren la pasada temporada navideña hasta el 31 de diciembre del 2022, ayudando a impulsar las ventas de Switch. Con 122.55 millones de unidades vendidas a nivel global hasta la fecha, Nintendo Switch ha sobrepasado a PlayStation 4 (117.2 millones) y a la familia Game Boy / Game Boy Color (118.69 millones) y es ahora la tercera consola más vendida de la historia.

En la primera posición histórica se ubica PlayStation 2 con más de 155 millones de unidades y la familia Nintendo DS con 154.02 millones de unidades vendidas.

Durante este reporte financiero de Nintendo también se dieron a conocer –como es habitual– los juegos más vendidos hasta la fecha de sus últimas cinco consolas. Entre estos, Switch continúa con Mario Kart 8 Deluxe a la cabeza. Sin embargo, dos nuevos integrantes por la puerta grande son Pokémon Scarlet y PokémonViolet, en la séptima posición general de los juegos más vendidos de Nintendo Switch con 20.61 millones de copias.

Los juegos más vendidos de Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe – 52 millones de unidades Animal Crossing: New Horizons – 41.59 millones de unidades Super Smash Bros. Ultimate – 30.44 millones de unidades The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 29 millones de unidades Pokémon Sword / Pokémon Shield – 25.68 millones de unidades Super Mario Odyssey – 25.12 millones de unidades Pokémon Scarlet / Pokémon Violet – 20.61 millones de unidades Super Mario Party – 18.79 millones de unidades Ring Fit Adventure – 15.22 millones de unidades Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Eevee! – 15.07 millones de unidades

Más de 994.30 millones de juegos de Switch han sido vendidos a nivel mundial. Entre las 11 posiciones siguientes se encuentran:

New Super Mario Bros. U Deluxe – 14.75 millones de unidades Pokémon Legends: Arceus – 14.63 millones de unidades Luigi’s Mansion 3 – 12.44 millones de unidades Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 10.82 millones de unidades Splatoon 3 – 10.13 millones de unidades Mario Party Superstars – 9.38 millones de unidades Nintendo Switch Sports – 8.61 millones de unidades Kirby and the Forgotten Land – 6.12 millones de unidades Mario Strikers: Battle League – 2.47 millones de unidades Xenoblade Chronicles 3 – 1.81 millones de unidades Bayonetta 3 – 1.04 millones de unidades

Para los lanzamientos fuertes del año, Nintendo tiene preparados Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon y por supuesto, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ya veremos cómo este último continúa impulsando las ventas de Switch.

Fuente: Nintendo – reportes de inversionistas, unidades consolidadas, ‘software’ más vendido