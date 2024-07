Nintendo World Championships: NES Edition – Reseña

Nintendo Entertainment System o simplemente NES. Como muchos otros de mi generación, crecí con esta consola –que gané en un concurso de Nintendo– y le dediqué con mis hermanos no cientos, sino miles de horas a Super Mario Bros. 3, Contra y Castlevania, entre otros juegos. Todo esto incluso años después de 1991, cuando Super Nintendo o SNES tomó su lugar en el mercado. NES guarda el privilegio de iniciar muchas de las franquicias hoy populares, tanto de Nintendo como de Konami o Capcom, por ejemplo. El Nintendo World Championships, fue una competencia real en 1990 que pese a su nombre no se trataba de un mundial, pero sí es considerado uno de los primeros eventos de eSports en la historia.

Organizado por Nintendo of America a nivel nacional para Estados Unidos, utilizaban un cartucho de NES especialmente programado –el más valioso en la actualidad– con tres versiones de Super Mario Bros., Rad Racer y Tetris. Los participantes debían obtener el mayor puntaje posible en los tres juegos, con un tiempo límite de 6 minutos y 21 segundos. No estaba enfocado en ‘speedrunning’ como su contraparte moderna para Switch. Otras versiones del NWC incluyen 2015 y 2017 con la presentación de Super Mario Maker, mas Nintendo World Championships: NES Edition para Switch deja claro que su eje son 13 títulos ‘first party’ de la consola casera.

Pasando por NES Classic Edition y Game & Watch, NES nunca ha sido olvidado en cada generación.

Fiebre de NES

Al ser la primera consola casera de la compañía –si no contamos el exclusivo japonés Color TV-Game–, NES/Famicom ha sido largamente homenajeado por Nintendo a lo largo de las eras. Ser el pilar de sus potentes franquicias es otra de las razones por las que sus juegos han visto de nuevo la luz en N64, GBA, GameCube, Wii, 3DS, Wii U y Nintendo Switch Online. Todavía más relevante, los juegos de NES Remix en Wii U/3DS brindaron una nueva forma de jugar los clásicos de NES y de paso rendir tributo. Nintendo World Championships Remix es un modo de juego de NES Remix 2 con tablas de clasificación en línea.

Resulta cuando menos curioso que Nintendo World Championships: NES Edition de Nintendo EPD e Indieszero no reciba este mismo tratamiento, cuando el propio Indieszero trabajó en los excelentes juegos de NES Remix. Vale aclarar que el juego de Switch en ningún momento se promociona como un «NES Remix 3» o algo por el estilo. Su eje temático es el campeonato americano de Nintendo de los noventa y batir récords de tiempo superando a los fantasmas de otros jugadores en línea. O el generoso modo local hasta para ocho jugadores.

El asunto es que mucho de la competencia real pierde su encanto justamente porque competimos contra fantasmas y no en tiempo real, cuando se trata del modo en línea. Suponemos que Nintendo no confía lo suficiente en sus servidores y el ‘lag’ es sumamente delicado en un título sobre ‘speedrunning’. Esto no justifica la ausencia de tablas de clasificación global, relegadas a cinco retos semanales de libre participación e intentos. Uno de estos retos implica mayor extensión y dificultad que las pruebas individuales extraídas del modo contrarreloj. Como superar todo Super Mario Bros. haciendo uso de las tuberías para llegar al Mundo 8.

Pocos corazones

Si lo deseas puedes jugar solo el modo contrarreloj, pero no hay mucha emoción en ello. Estos son pequeños extractos de los juegos que como máximo piden completar todo un nivel. Teniendo en cuenta que todos los juegos en NWC: NES Edition hacen parte de Nintendo Switch Online en sus versiones completas –eso si no los has jugado incontables veces en el pasado–, no hay mayor novedad en el ‘speedrunning’. A menos que de verdad te guste el ‘speedrunning’ y repetir una y otra vez el mismo extracto hasta sacar el mejor tiempo posible (S).

Una extraña decisión de diseño es que las diferentes pruebas cortas necesitan ser desbloqueadas con monedas internas. Al superar un reto recibes dichas monedas según la calificación, pero ni siquiera el mejor tiempo otorga monedas suficientes para desbloquear retos posteriores. Esto quiere decir que hay un desbalance económico en la moneda interna de Nintendo World Championships: NES Edition. Obtienes pines decorativos de regalo al superar pruebas individuales, aunque para otros iconos de perfil también requieres invertir monedas y es francamente innecesario gastarlas en ello. ‘Grindeo’ forzado no es lo ideal.

Siendo justos, en NES Remix su equivalente eran las estrellas, hasta tres posibles por cada nivel. Para desbloquear un nuevo escenario un cierto número debían ser reunidas, pero era una mecánica menos rigurosa. Lo que más se extraña de aquellos exponentes es la libertad creativa de los niveles Remix, ya que estos mezclaban los mundos de los juegos de NES y anteponían obstáculos que no eran parte de las versiones originales. Ahí estaba el chiste. En Nintendo World Championships: NES Edition los extractos de juegos permanecen idénticos a los juegos en que se basan, de ahí que parezcan con menos corazón invertido por parte de los desarrolladores.

Supervivencia fantasmal

Apartando el modo local, si nos conformamos con la oferta contrarreloj de NWC: NES Edition –habiendo superado los niveles individuales y establecido récords personales– la única motivación son los retos semanales o el modo de supervivencia. En el modo de Campeonato mundial, tenemos cinco retos que cambian cada semana y los cuales podemos reintentar cuantas veces deseemos antes de la fecha estipulada. Pasada la fecha límite los tiempos globales son comparados y verás tu ubicación mundial en cada reto. Es posible repasar los ganadores de retos previos y ver sus repeticiones, las cuales usualmente te dejarán boquiabierto por desconocidos trucos.

El modo de Supervivencia es similar al multijugador local o modo Fiesta. Compites contra otros siete jugadores en línea por el mejor tiempo posible a través de tres rondas, que nuevamente no son en vivo sino contra sus fantasmas. Hay divisiones de plata y oro, esta última con niveles más difíciles. Los escenarios rotan también cada semana y no hay un balance de habilidad. Te pueden emparejar con novatos o con profesionales ‘speedrunners’, entonces cobra sentido lo de sobrevivir. Es interesante porque a pesar de no ser en tiempo real, genera mayor espíritu competitivo que el modo de Campeonato y al final del día los fantasmas siguen siendo de personas reales.

Game Over

Además del latente ‘speedrunning’, no hay mucho por hacer en NWC: NES Edition. Detalles como el sonido del público, pines e iconos son buenos, mas no sobresalientes. Los retos mayores presentan guías al estilo de las viejas revistas de videojuegos, un guiño a los jugadores veteranos. Ahora bien, a pesar de conocer y querer varios de los juegos presentes, en general la experiencia es un tanto seca en comparación con sus antecesores espirituales. Debe ser por la misma falta de variedad o giro creativo en los retos, aparte de recortar segundos y centésimas.

Para los jugadores más jóvenes interesados en probar los juegos, siempre va a ser mejor recomendarles intentar primero con la suscripción de Nintendo Switch Online, sin límites de tiempo por cada juego. Los amantes de NES saben a lo que van, aún así creemos que darle la oportunidad a SNES –y tal vez un Remix– hubiese sido una idea más ganadora. Por otro lado están los fanáticos ‘speedrunners’ y para su nicho es que está hecho este juego. Aún si no vemos cómo eso atraiga nuevas generaciones.

[NES Remix 2] Otros creativos tiempos…

Reseña hecha con una copia digital de Nintendo World Championships: NES Edition para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.