Nintendo y The Pokémon Company patentaron la mecánica «invocar un personaje para pelear contra otro» – Podría tener graves consecuencias

Todos sabemos que Nintendo es una compañía demasiado litigante que no le tiene miedo a demandar a otros. A veces es para luchar contra la piratería, pero suele irse de manos contra los mismos jugadores solo porque hacen ‘mods’ y torneos de sus juegos. Recientemente también se ha dedicado a meterse en peleas legales contra otras compañías que supuestamente «infringen su propiedad intelectual». Seguramente están familiarizados con la demanda contra PocketPair que obligó a los desarrolladores a cambiar una mecánica en Palworld, pero la pelea sigue. Ahora, Nintendo y The Pokémon Company patentaron en Estados Unidos las mecánicas de «invocar un personaje para pelear contra otro» y «cambiar inmediatamente de objetos montables».

Según reporta la publicación GamesFray, Nintendo ahora es dueña de las patentes 12409387 y 12403397 en Estados Unidos. La segunda, que se refiere a «la invocación de personajes para luchar con otros», está siendo considerada por la prensa, desarrolladores y jugadores como «un atentado contra la creatividad y la innovación en la industria de los videojuegos». La forma en que fue aprobada describe no solo la forma en que se usan los Pokémon en los combates de esa serie, sino que podría referirse a las mecánicas principales de muchos otros juegos entre los que se incluyen Palworld, Digimon, Persona, Monster Rancher y una multitud de juegos indies como TemTem y Cassete Beasts.

GamesFray cree que la redacción de la patente permitiría a Nintendo acusar de infringirla a cualquier juego de PC o consolas en que controlemos a un personaje, podamos invocar voluntariamente a otro que pasamos a controlar. Eso describe a una gran cantidad de juegos. La publicación cree que Nintendo y The Pokémon Company se aprovecharon de la forma en que la oficina de patentes de Estados Unidos «no revisa arte existente sino solo patentes ya otorgadas» a la hora de otorgar nuevas.

Nintendo seguramente hizo esto para crear un nuevo campo de batalla contra Palworld en caso de que la demanda en Japón no prospere y es poco probable que intente maniobras legales contra juegos ya existentes que usen esas mecánicas. Sin embargo, esto podría desanimar a futuros desarrolladores de crear obras que se puedan parecer a Pokémon o estén inspiradas por éste. Otra teoría es que Nintendo podría estar preparándose para «atacar» a Hoyoverse, cuyo próximo juego también usa mecánicas de colección e invocación de criaturas similares a Pokémon.

En todo caso, esta es una jugada bastante sucia de parte de Nintendo que perjudica bastante a la industria, especialmente al lado indie.