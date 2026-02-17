Nioh 3 – Reseña (PC)

Tras haber explorado el período de los estados combatientes y la era Bakumatsu en títulos previos, Nioh 3 busca expandir su historia mediante viajes en el tiempo y una transición de misiones lineales hacia entornos de campos «abiertos». El juego integra elementos de otros proyectos del estudio, como el salto de Wo Long: Fallen Dynasty, el sistema de desvío de Stranger of Paradise y el diseño de mundo de Rise of the Ronin,. Así que en nuestra reseña de Nioh 3, les comentaremos si la union de todas estas caracteristicas le ha sentado bien al soulslike de Koei Tecmo.

Un viaje por diferentes periodos historicos de un Japón feudal lleno de folclore

El paso de una era a otra no se siente en Nioh 3

Situada inicialmente en 1622, al comienzo del período Edo, la historia de Nioh 3 sigue a Tokugawa Takechiyo (el futuro Iemitsu), quien debe enfrentar la traición de su hermano menor, Tokugawa Kunimatsu. Consumido por el odio, Kunimatsu utiliza piedras mágicas llamadas Amrita para invocar hordas de yokai y usurpar el trono. Tras ser rescatado por su espíritu guardián, Kusanagi, el protagonista es enviado a través del tiempo para detener el Crisol, un fenómeno de corrupción demoníaca que trasciende las eras.

La historia es presentada de manera apresurada y uno no alcanza a veces a comprender el rol de los personajes.

El jugador —el cual controla a un Takechiyo personalizable— debe viajar por diversos escenarios históricos. El recorrido incluye la Era Sengoku (conflictos Takeda-Tokugawa), la Era Heian (posterior al primer DLC de Nioh 2), la Era Bakumatsu y los Periodos Antiguos de la mitología japonesa. PAra enrriquecer el relato, la histroai de Nioh 3 se apoya en escenas cinematográficas, montajes en 2D y una enciclopedia detallada que profundiza en las figuras reales y criaturas sobrenaturales que componen el lore del nuevo juego de Koei Tecmo. Aunque el elenco de personajes secundarios es extenso y basado en figuras reales, el protagonista Takechiyo es un personaje que genera un contraste. Ya que, entre su rol histórico y su función como avatar silencioso —pero con diálogos limitados a frases clave— crea un contraste irregular entre los sucesos y la acción.

Las mismas batallas pero con nuevos trucos

Afortundamente, la historia no es la principal razón para jugar Nioh 3, debido a que es una franquciia que siempre ha destacado su exigente sistema de combate. Este introduce una división entre el tradicional estilo Samurai, basado en tres posturas y la gestión del Ki con paradas precisas. Por otro lado, el estilo Ninja le permite al jugador luchar de una manera más fluida sin posturas que prioriza ataques aéreos y tácticas de agilidad. En Nioh 3 tenemos cerca de 14 tipos de armas distribuidas equitativamente entre ambos estilos.

El estilo Samurái es la continuación directa de las mecánicas tradicionales. Se basa en tres posturas (Baja, Media y Alta) y la gestión del Ki para recuperar energía. Introduce la capacidad de realizar parries precisos que permiten bloquear agresivamente y regenerar Ki en lugar de perderlo. En contraste, el estilo Ninja: es más accesible y fluido —en especial para aquellos que no tienen experiencia con los juegos anteriores—. Este estilo carece de posturas, desvíos y la mecánica de Ki. Sin embargo, en su lugar, consume menos energía y permite una agilidad superior, ataques aéreos y combos rápidos.

A lo largo de Nioh 3 encontramos grandes cantidades de armas y piezas de armadura, lo cual es ideal para crear todo tipo de estrategias.

Nioh 3 abandona el menú de selección de misiones en favor de mapas interconectados con zonas amplias y libertad de movimiento. El diseño integra un sistema de niveles de exploración que revela puntos de interés y otorga beneficios estadísticos. Esto se complementa con habilidades de travesía vinculadas a los espíritus guardianes, como correr por paredes o saltos verticales. En cuanto a la interacción con el entorno, en Nioh 3 vemos el regreso de criaturas como los Kodama y Scampuss. Adicionalmente, el juego cuenta con nuevos espiritrus como los Chijiko, que requieren combate a distancia, y los Sudama púrpuras, que actúan como tiendas permanentes.

Batallas contra jefes memorables y despiadadas

Los combates contra jefes en Nioh 3 se ha ajustado e introduce la técnica Burst Break para repeler ataques potentes e incubribles. Esta mecanica es crucial, ya que, de lograr dominarla el jugador puede escapar con exito de situaciones de mucho peligro. Sin embargo, al principio puede sentirse poco impactante esta técnica. Esto deido a que no genera suficiente daño de Ki y sus ventanas de aturdimiento no son del todo claras. Al usar la excusa de viajes en el tiempo, Team Ninja hace uno de algunos de enemigos y jefes reciclados de entregas anteriores.

Las zonas abiertas en Nioh 3 no son necesariammente grandes pero si permiten bifurcaciones para que el jugador avance con algo de libertad.

Eso si, como en entregas anteriores los enfrentamientos contra jefes son lo que mas destaca de esta franquicia. Así que deben estar preparados para aprender diferentes patrones y a morir una y otra vez. Algo que se debe destacar es que gracias a la gran cantidad de armas y los diferentes estilos con los que cuenta el jugador en Nioh 3, los enfrentamientos con los jefes no se sienten tan pesados como en entregas anteriores.

Gracias a esto, gran parte del nuevo contenido del juego —para aquellos que jugaron las entregas anteriores— se limitará a las zonas abiertas. Finalmente, aunque el juego permite el cooperativo de hasta 3 jugadores, el sistema de revivir y la superioridad numérica pueden reducir drásticamente el desafío de los encuentros. Ya que, el escalado del daño de los enemigos y su dificultad no se modifica con la cantidad de jugadores en el escenario como si lo hacen otros títulos similares.

graficos rendimiento

Visualmente, el título representa un salto generacional al ser el primero de la trilogia en ser desarrollado exclusivamente para consolas de actual generacion. Es por esta razón que las mejoras en el modelado de personajes y animaciones, aunque persisten texturas planas y problemas de pop-in al transitar entre zonas, son facilmente detectables para los que han juagdo los anteriores títulos. En el apartado sonoro, la composición cuenta con el regreso de Yugo Kanno y Akihiro Manabe. Como resultado, las piezas orquestales mantienen la misma calidad e inmersión en combates contra jefes. A pesar de que la música ambiental puede resultar repetitiva en las extensas zonas de exploración, hay varios temas que son legitimanete memorables.

El desempeño técnico del título varía significativamente según la plataforma, mostrando una alta exigencia en computadoras de escritorio donde incluso equipos de gama media alta con una GPU y una CPU competentes presentan advertencias de inestabilidad y cierres inesperados al usar ajustes máximos. Para lograr estabilidad, se requiere reducir las opciones de post-procesamiento. En cuanto al juego en línea, cuando la conecion no es estable, el título presenta errores que cierran el juego y una clara baja en la tasa de fotogramas mientras se juega en modo cooperativo. Esto se agraba con la presencia de efectos climáticos o vegetación densa.

