No era deadmau5, Bruno Mars es la skin del próximo pase de temporada de Fortnite Festival

Aunque todas las pistas apuntaban a que el protagonista del próximo pase musical iba a ser el artista de EDM deadmau5, no resultó ser así. Epic Games ya confirmó oficialmente que la skin del pase de la temporada 9 de Fortnite Festival será Bruno Mars, conocido por canciones como Just the Way You Are, That’s What I Like, Uptown Funk y el dueto con Lady Gaga en Die with a Smile.

Antes de continuar tenemos que recordarles que esta no será la primera vez que este cantante tiene un atuendo en el juego. En el año 2022 ya había recibido una skin junto a Andreson .Paak como parte del dueto Silk Sonic.

Veamos ahora las skins que tendrá Bruno Mars como parte del pase de la temporada 9 de Fortnite Festival y en la tienda del juego. Ambas estarán disponibles a partir del miércoles 18 de junio de 2025 a las 7:00 p.m. (hora de Colombia).

La skin del pase de pago estará inspirada en el atuendo que usa en la portada del single Die with a Smile. Entre los objetos cosméticos que le acompañarán estarán la mochila retro Revólveres soñadores, la guitarra Último bis, la batería Kit de corazones rojos y las siguientes pistas de improvisación.

Bruno-San’s Theme Song de Bruno Mars

de Bruno Mars Mun Ra (part. Instituto) de Sabotage

de Sabotage ABC de Jackson Five

de Jackson Five Leave The Door Open de Silk Sonic

En el último nivel del pase de pago podemos conseguir un estilo blanco para este atuendo y la mochila retro.

La skin de Bruno Mars que se pondrá a la venta en la tienda se llama Bruno-San e Incluye el estilo Bruninho. Su lote contiene una estela, un gesto, la pista de improvisación Bonde Do Brunão, una Keytar y un bajo.

También nos enteramos que más adelante en la temporada se pondrán a la venta pistas de improvisación de dos canciones muy de moda que cuentan con su participación: la ya mencionada Die With a Smile que canta con Lady Gaga y APT, que canta con la estrella surcoreana LISA.