No es una nueva edición, The Last of Us Part II Remastered añade el modo Cronológico

Sony Interactive Entertainment y Naughty Dog lanzaron una actualización gratuita para The Last of Us Part II Remastered que permite a los jugadores experimentar la historia cronológicamente. Quienes ya lo han jugado saben que la historia se narra de forma no lineal. Si bien esta estructura es intencional y fundamental para la forma en que Naughty Dog quería que los temas y la narrativa impactara a los jugadores, aseguran haberse preguntado cómo sería experimentar esta historia cronológicamente.

«Con el nuevo modo Cronológico, creemos que los jugadores obtendrán una visión aún más profunda de la narrativa de la Parte 2. Los jugadores podrán ver cómo el regalo de una guitarra a Ellie se integra perfectamente con su aprendizaje, por ejemplo, mientras que el viaje por Seattle mostrará los fascinantes paralelismos entre los viajes entrecruzados de Ellie y Abby. Verán lo cerca que están de encontrarse, cómo sus acciones se impactan mutuamente y mucho más.»

No fue tarea fácil organizar cronológicamente la historia de The Last of Us Part II, dado que está meticulosamente elaborada. En Sony recomiendan a los jugadores que aún no conocen el juego, que jueguen la historia de la Parte 2 tal como se desarrolló originalmente. Además de los nuevos trofeos por completar la narrativa en orden cronológico, también desbloquearás dos aspectos nuevos, ciertamente familiares con la saga Uncharted.

Juega como Joel vestido como Nathan Drake y Tommy como Sam Drake. Esto con motivo del aniversario 40 de Naughty Dog este año. Estos aspectos se desbloquearán al completar la narrativa en orden cronológico y se podrán usar en el modo ‘roguelike’ de supervivencia No Return de Part II Remastered.

The Last of Us Part II Remastered está disponible para PlayStation 5 y PC a través de Steam y Epic Games Store.