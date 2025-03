¡No, ese no es Solid Snake! Kojima no puede evitar referenciar a Metal Gear en Death Stranding 2

Death Stranding 2: On the Beach se dejó ver en un nuevo tráiler extendido, a su paso dejando más preguntas que respuestas como es habitual en los juegos de Hideo Kojima. Si bien Death Stranding: Director’s Cut presentaba un sector de sigilo muy reminiscente a la franquicia Metal Gear Solid, el nuevo tráiler de Death Stranding 2: On the Beach deja claro que el director japonés no se ha olvidado de su hijo dejado atrás en las oficinas de Konami. Por supuesto no estamos hablando de un ‘crossover’ entre Kojima Productions y Konami Digital Entertainment, dadas las nulas relaciones entre ambas partes. Death Stranding 2 se conforma con referencias directas lo suficientemente ambiguas –para no causar líos legales– pero reconocibles por los fanáticos del historial de Kojima.

Un nuevo personaje presentado para Death Stranding 2: On the Beach bajo el nombre de Neil e interpretado por el actor italiano Luca Marinelli, que además porta una bandana al mejor estilo de Solid Snake, no niega su enorme parecido físico con el protagonista de Metal Gear Solid e hijo del criminal de guerra y supuesto soldado legendario, Big Boss. Neil tiene un oscuro pasado con la organización Bridges presente en Death Stranding y su futura secuela. Es imposible no ver a Solid Snake reflejado en aquel personaje, pero ¡no, ese NO es Solid Snake!

En 2020, el propio Kojima afirmaba que el actor Luca Marinelli sería una perfecta elección para interpretar a Solid Snake, si el italiano decidiera algún día portar la bandana del mejor soldado del siglo XXI. Siguiendo la realización de su fantasía al contar con actores de buen nombre en sus juegos recientes, esto explicaría por qué decidió trabajar con Marinelli para Death Stranding 2 y especialmente por qué le dio un aspecto militar a su imagen que recuerda tanto al Snake original.

No menos importante, el personaje de Neil está rodeado por soldados, de forma similar al personaje de Mads Mikkelsen en el primer juego, Clifford Unger. Si se trata de una versión alterna de Cliff o Neil es una entidad posmuerta que tiene asuntos pendientes por completar, tampoco sería poéticamente errado en el caso de Metal Gear Solid. No vamos a recordar los tortuosos días en la pelea de Kojima vs Konami y toda la novela de su divorcio. Tampoco justificaremos al autor japonés por las decisiones tomadas para cerrar Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, pues para nadie es un secreto que el juego pecó por ambición, quedó a medias y entregó toda su carga a la tediosa repetición de misiones episódicas.

No fue agradable la despedida de Metal Gear Solid por parte de Kojima.

Otra referencia a Metal Gear Solid en Death Stranding 2 todavía más directa, se puede ver en la breve escena en la que Heartman toma el control del sumergible DHV Magellan, fusionándolo con una entidad gigantesca de alquitrán para enfrentarse a otras criaturas titánicas. Este «Hombre de Magallanes» prácticamente cuenta con cabeza de Metal Gear REX y fue diseñado por Yoji Shinkawa, mismo artista de Metal Gear Solid y sus secuelas, eterno colaborador de Kojima. También se pueden sentir vibras de Pacific Rim, la película de Guillermo del Toro de ‘Kaiju’ contra ‘Jaegers’, quien a su vez prestó su imagen al personaje Deadman en el primer Death Stranding y es amigo de Kojima.

Las peleas entre «Mechas» tampoco son ajenas a Kojima, pues Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots hizo un sentido homenaje a Shadow Moses en el que Metal Gear REX (controlado por Old Snake) y Metal Gear RAY (piloteado por Liquid Ocelot) se batieron a duelo en un combate final… por lo menos antes del verdadero combate final a puños. Juegos como Bayonetta 3 también aprovechan esta inspiración Tokusatsu / ‘Kaiju’ para poner a sus protagonistas a luchar en peleas titánicas y subir un poco las escalas de nivel. Los Eikons de Final Fantasy XVI son otros de estos ejemplos.

Es muy probable que a pesar de la imposibilidad de Kojima para nombrar sus pasadas creaciones en Death Stranding 2, estas sean formas de catarsis o de seguir haciendo duelo por una franquicia en la que ya no tiene voz o voto alguno. Si es algo saludable o no, queda a discreción de los jugadores.

Death Stranding 2: On the Beach se lanzará para PS5 el 26 de junio, también cuenta con ediciones de colección presentadas en esta nota.