No hay futuro, por tercera vez Terminator 2D: No Fate es aplazado y ojalá esta fecha sea la vencida

Reef Entertainment y el desarrollador Bitmap Bureau aplazaron en dos anteriores ocasiones el lanzamiento de Terminator 2D: No Fate —originalmente del 5 de septiembre al 31 de octubre y después al 26 de noviembre–. La última razón habían sido los aranceles estadounidenses, pero en general es por las ediciones físicas de colección. Por tercera ocasión, el distribuidor se ha visto en la obligación de mover el lanzamiento, y la estimada nueva fecha es para el 12 de diciembre del 2025.

Esto es lo que informó Reef Entertainment a través de Twitter/X:

«Antes que nada, queremos darles las gracias. Sabemos que han esperado más de lo previsto para el lanzamiento de Terminator 2D: No Fate, y les agradecemos enormemente su paciencia y apoyo durante todo este proceso.

Los componentes físicos de todas las ediciones por fin han llegado, tras las continuas demoras que nos obligaron a modificar nuestros plazos iniciales. Sin embargo, ahora tenemos que ensamblar las ediciones físicas, lo cual requiere algo de tiempo.

Por este motivo, posponemos la fecha de lanzamiento de Terminator 2D: No Fate al 12 de diciembre de 2025, tanto para la versión física como para la digital.

Lamentamos profundamente las reiteradas demoras. Valoramos su paciencia y no queremos decepcionar a nuestra comunidad. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecerles el juego que merecen, y estamos muy cerca de lograrlo.

Gracias de nuevo por su apoyo. Estamos increíblemente agradecidos y deseamos que pronto puedan disfrutar de Terminator 2D: No Fate«.

Juega como Sarah Connor y el T-800 en diversas y emocionantes misiones mientras se enfrentan al T-1000 e intentan detener los planes de Skynet antes que la raza humana sea aniquilada. Lidera la Resistencia como John Connor en el futuro, luchando en el frente como la única esperanza de la humanidad en la guerra contra las máquinas. En esta historia única, que combina escenas icónicas de Terminator 2: El juicio final con escenarios originales y múltiples finales, el destino de la humanidad está en tus manos.

Terminator 2D: No Fate estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store.