No jueguen Destiny 2 en Steam Deck o terminarán ‘baneados’

Con el debut de Steam Deck hace unos días, los jugadores de Destiny 2 se han entusiasmado ante la posibilidad de jugar en cualquier momento y lugar. ¿Qué? ¿Stadia lo hizo primero? ¿Qué es un “Stadia”? Suena como algo que su creador abandonaría tras un par de años.

En fin, parece que las cosas no serán tan sencillas para los Guardianes. A través de una nueva entrada en la sección de ayuda de Bungie.net, el estudio ha revelado que Destiny 2 no es compatible con Steam Deck ni otros lanzadores de Steam que no utilicen Windows. Con el fin de disuadir a cualquier jugador que intente lanzar Destiny 2 a través de SteamOS, Proton o cualquier otro programa no aprobado, Bungie dejó claro que será ‘baneado’ permanentemente.

¿Por qué Bungie Studios tomó esta medida?

Por el momento, Destiny 2 no puede jugarse en la plataforma portátil de Valve.

Aunque Bungie Studios no ha ofrecido una explicación, varios usuarios de reddit sospechan que esta medida se debe al ‘software’ antitrampas de Destiny 2 y las características específicas de Linux. Cabe recordar que este es el sistema operativo en el que corre Steam Deck.

¿Cuándo llegará oficialmente Destiny 2 a Steam Deck?

Hasta la fecha, Bungie Studios no ha dado a conocer cuándo llegará su juego a la plataforma.

Destiny 2 está disponible para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam y Stadia. Los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate pueden jugarlo en Android vía xCloud.

Fuente: Bungie.net