El juego de Hello Games no necesitaba hacer tanto. Es verdad que su lanzamiento en 2016 fue decepcionante, pero con la llegada de la actualización Next dos años después se convirtió en un título excelente e imprescindible. A pesar de eso No Man’s Sky no ha parado de recibir contenido que lo hace cada vez más grande y mejor, como la reciente actualización Outlaws.

Todos los jugadores de No Man’s Sky en todas las plataformas para las que está disponible ya pueden actualizar gratis este título a su versión 3.85, que introduce las estaciones espaciales de ‘outlaws’ o criminales. Los sistemas en que las encontramos no cuentan con interceptores sentinelas, lo que permite la piratería. Aquí encontraremos nuevos mercados de tecnología y objetos de contrabando, misiones especiales y mucho más.

Este nuevo sistema permite que los jugadores participen en el contrabando de objetos, comprándolos en estaciones criminales y vendiéndolos en otros sistemas con buen margen de ganancias. El problema es que las autoridades y sentinelas pueden escanear naves en busca de objetos ilegales. Hay que instalar contramedidas para evitar sus escáneres.

Para hacer más interesantes las cosas, la actualización Outlaws de No Man’s Sky también hace múltiples cambios y mejoras a los sistemas de combate espacial. Podemos participar en nuevos enfrentamientos de naves dentro de las atmósferas de los planetas, contratar pilotos para formar un escuadrón de ataque, usar nuevos escudos de energía, activar un sistema de combate automático y disfrutar de nuevos efectos visuales y explosiones. También tenemos que cuidarnos de los piratas, que ahora pueden atacar nuestra base o pueblo sin previo aviso.

Hablando de piratas, pronto comenzará ‘Blighted’, una nueva expedición que nos enfrentará a una peligrosa banda mientras buscamos un tesoro. También podemos participar en la serie de misiones ‘Under a Rebel Star’ para ganar nuevas recompensas.

Estas son solo algunas de las novedades que llegan a No Man’s Sky con la actualización Outlaws. Pueden conocer más visitando el sitio web oficial del juego.

Fuente: sitio web oficial del juego