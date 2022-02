Hello Games ha decidido comenzar 2022 con un gran cambio para No Man’s Sky. Desde hoy, todos los jugadores pueden descargar la actualización Sentinel (parche 3.8). El principal objetivo de esta es aumentar la presencia y relevancia narrativa de los Centinelas a lo largo del universo. Esto no solo ha supuesto la implementación de varias novedades y cambios a estos enemigos, sino una actualización considerable a los sistemas de combate de No Man’s Sky.

Por supuesto, esta actualización también se ha encargado de mejorar otros aspectos —tales como la construcción— y corregir múltiples ‘bugs’. Para ver todos los cambios de la actualización Sentinel de No Man’s Sky, aquí pueden leer las notas del parche 3.8.

¿Qué novedades implementa la actualización Sentinel de No Man’s Sky (parche 3.8)?

A través de nuevas historias y misiones, No Man’s Sky introducirá todas las novedades de la actualización Sentinel (parche 3.8). Estas también permitirán que los jugadores se hagan con nueva información sobre los Centinelas, incluyendo secretos sobre Atlas y el Mundo de Cristal.

Nuevas clases de enemigos Centinelas

La actualización Sentinel de No Man’s Sky (parche 3.8) añade tres nuevas clases de enemigos Centinelas: Drones de Combate Pesados, Drones Reparadores y Drones Invocadores. Esto viene acompañado de varias mejoras generales a los Drones Centinelas. Además de una mejora a sus estadísticas e Inteligencia Artificial, lo que permite que persigan a los jugadores incluso dentro de cuevas y edificios, estos enemigos ahora pueden desplegar escudos estáticos.

Eso no es todo, ya que también se añadido un enemigo centinela de alto nivel: el Mecha de Batalla Hardframe. Este puede encontrarse en niveles de alerta altos y patrullando edificios.

A pesar de estas nuevas amenazas, los jugadores ahora tienen nuevas formas de deshabilitar temporalmente a sus enemigos Centinelas. Por un lado, pueden acabar con la última oleada de Centinelas en combate. Por otro lado, pueden encontrar y ‘hackear’ Pilares Planetarios de los Centinelas. Estos ofrecen diversas recompensas, entre las cuales destaca la nueva Multiherramienta Real. ¡Eso no es todo! Los jugadores ahora pueden recolectar materiales extraños de Centinelas derrotados, tales como mejoras anómalas de equipamiento.

Actualización de los sistemas Multiherramienta

Gracias a la actualización Sentinel, los sistemas Multiherramienta han recibido una actualización visual. Muchas armas no solo disparan nuevos proyectiles, sino que tendrán nuevas animaciones y efectos visuales. La actualización también permite que los jugadores carguen hasta seis multiherramientas. Este cambio se vuelve aún más relevante teniendo en cuenta que la actualización Sentinel de No Man’s Sky (parche 3.8) ha introducido nuevas herramientas —Cañón de Neutrones, Mortero de Parálisis y Dispositivo de Camuflaje— y nuevas mejoras/módulos. Adicionalmente, varias armas han recibido modificaciones.

Inteligencia Artificial para el Minotauro y otras mejoras

Gracias a la actualización Sentinel de No Man’s Sky (parche 3.8), los jugadores ahora pueden instalar una Inteligencia Artificial en su Minotauro. Esta permite que el robot los siga y ayude en medio de los combates. Para ello, primero tendrán que transformar a su robot en un Centinela modificado encontrando planos tecnológicos. Estas modificaciones van más allá de lo estético, ya que permitirán que el Minotauro utilice el armamento de los Centinelas.

Además de lo mencionado, la velocidad de movimiento del Minotauro ha sido aumentada y ahora puede retroceder. No menos importante, ahora cuenta con un modo en tercera persona.

Expedición de Exobiología

Esta nueva actividad permitirá que jugadores descubran e investiguen nuevas formas de vida para adoptar y criar. Entre las recompensas se encuentran nuevas opciones de personalización para los acompañantes —cuyo número máximo ha sido aumentado a 18 gracias a la actualización Sentinel de No Man’s Sky—, afiches, el Jetpack Real y un robot acompañante.

AMD FidelityFX Super Resolution 1.0

Gracias a la actualización Sentinel de No Man’s Sky (parche 3.8), los usuarios de PC ahora pueden sacar provecho a AMD FidelityFX Super Resolution 1.0. Esta tecnología entrega una calidad de imagen superior y mejora el desempeño sin importar la tarjeta gráfica.

NVIDIA DLAA

Los usuarios de PC con tarjetas RTX compatibles pueden aprovechar la tecnología NVIDIA DLAA. Esta permite una mayor fidelidad visual para los que tengan espacio en la GPU.

No Man’s Sky está disponible para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC. El juego de Hello Games llegará a Nintendo Switch durante el tercer trimestre de este año.

Fuente: página oficial de No Man’s Sky