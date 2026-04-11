No Man’s Sky: así es la Xeno Arena, el nuevo sistema de combate y crianza de criaturas estilo Pokémon

Hello Games ha publicado la actualización 6.3 para No Man’s Sky, titulada Xeno Arena. Este parche introduce un nuevo modo de juego basado en el coleccionismo y la competición de criaturas, permitiendo a los usuarios capturar, criar y entrenar a las especies descubiertas en los diversos sistemas estelares para participar en combates, como un Pokémon por así decirlo.

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La actualización que deja a No Man’s Sky en la versión 6.3 implementa mejoras de rendimiento y una optimización del 15% en el renderizado para Nintendo Switch 2 y la implementación de tiled lighting en PC. Gracias a esto mejora el desempeño de la GPU en resoluciones altas. También se han corregido errores en el sistema de cross-save y se ha optimizado la gestión de inventarios y granjas de gran tamaño en las bases de los jugadores.

¿Cuáles son las novedades de la actualización de No Man’s Sky de abril de 2026?

El corazón de la actualización de abril de No Man’s Sky es el sistema batalla de criaturas. Los jugadores pueden formar equipos con sus compañeros domesticados para enfrentar a otros viajeros o a personajes NPC en mesas de hologramas denominadas Holo-Arenas. Estos encuentros se rigen por un sistema de combate por turnos donde existen ocho tipos de afinidades.

Cada una de estas depende del lugar de origen de la criatura. El sistema de debilidades y fortalezas es circular; por ejemplo, los ataques de fuego son efectivos contra criaturas gélidas, pero vulnerables ante ataques radiactivos. Adicionalmente, cada especie posee una serie de movimientos que incluye ataques directos, efectos de estado, escudos y habilidades de curación. Al ganar experiencia en combate, las criaturas desbloquean mutaciones genéticas que permiten mejorar estadísticas específicas como la agilidad, la probabilidad de esquivar y la salud. Finalmente, los jugadores pueden modificar la genética de la descendencia para obtener variantes de color y rasgos físicos específicos.

Para gestionar a nuestras criaturas, el registro de compañeros ha aumentado su capacidad de 18 a 30 espacios. Además, se ha añadido el modo de sondeo de criaturas al visor de análisis, herramienta que permite previsualizar los rasgos de batalla y el potencial de una criatura antes de proceder a su domesticación.

Fuente: No Man’s Sky