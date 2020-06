Hace poco, cuando hablamos de la llegada del juego cruzado a Need for Speed Heat, deseamos que otros títulos siguieran su ejemplo. No esperábamos que nos hicieran caso tan rápido. Hello Games anunció que a partir del 11 de junio podremos disfrutar su popular No Man’s Sky con jugadores de otras plataformas.

Esta noticia llega solo horas antes de que No Man’s Sky se ofrezca a los suscriptores de Xbox Game Pass tanto en consolas como en PC. Esto representará un considerable aumento de jugadores que van a poder disfrutar la exploración espacial con otras personas sin importar si juegan en PlayStation 4, Xbox One o PC.

Esto fue revelado en un comunicado oficial de Sean Murray. Explica que para lograr esto fue necesario migrar el juego a una nueva arquitectura de red. Agradece a su equipo por el trabajo duro que hicieron para lograr esto.

Al jugar No Man’s Sky, podremos ver un ícono al lado del nombre de cada jugador que indica si se encuentra jugando en nuestra misma plataforma o en otra. Se ha agregado una nueva interacción que permite agregar al jugador que tenemos al frente invitarlo a un grupo y, desde allí, a nuestra lista de amigos.

Podremos administrar nuestra lista de amigo en el menú de opciones de red. También podremos usar códigos similares a los ‘códigos de amigo’ de Nintendo para agregar nuevas personas a la lista.

Esperamos que muchos más juegos se unan a esta tendencia y el juego cruzado se convierta en la opción por defecto.

Fuente: sitio web oficial de No Man’s Sky