No Man’s Sky: la actualización Forsaken ya está disponible y el gigantesco universo de Hello Games no deja de expandirse, notas del parche 7.10

Hello Games lanzó para No Man’s Sky la actualización Forsaken, correspondiente a la versión 7.10. Conoce a comerciantes extraños, reúne recuerdos inquietantes, entrega paquetes misteriosos, construye una corbeta de aspecto siniestro, viaja entre sistemas estelares mediante saltos fluidos y mucho más en la actualización 7.10: Forsaken. Esta versión introduce mecánicas de juego con un toque inquietante y trae la experiencia completa de No Man’s Sky a los dispositivos iOS.

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Notas del parche de actualización 7.10 de No Man’s Sky

Un coleccionista de piezas únicas: han aparecido comerciantes en los confines de los puestos de avanzada en el espacio profundo, en busca de recuerdos para añadir a sus extrañas colecciones. Estos enigmáticos alienígenas ofrecen una selección única de módulos para corbetas, los cuales están dispuestos a intercambiar a cambio de la ofrenda adecuada…

Modo de interfaz (HUD) minimalista: sumérgete aún más en el espectáculo del universo con el nuevo modo de interfaz minimalista. Esta opción es ideal para los Viajeros experimentados, ya que reduce la presencia de la brújula, las barras de protección contra peligros y las notificaciones de misiones, además de ocultar los indicadores no esenciales.

Compatibilidad con iOS: ¡lleva un universo infinito en tu bolsillo! La experiencia completa de No Man’s Sky ya está disponible en dispositivos iOS. La interfaz de usuario ha sido diseñada desde cero para pantallas táctiles, y el motor gráfico para iOS se ha optimizado para gestionar el consumo de batería y la temperatura, permitiendo sesiones de juego largas y cómodas en dispositivos móviles.

Recuerdos inquietantes: han empezado a aparecer muestras biológicas extrañas y aterradoras en las regiones más siniestras del universo. Explora pecios espaciales, puestos de avanzada infestados, cargueros abandonados y yacimientos paleontológicos para recolectar estos inquietantes recuerdos. Ofrece estos objetos curiosos a los comerciantes a cambio de módulos únicos para tu corbeta, pero ten cuidado: ¡podrían aparecer horrores hostiles de los confines del espacio!

Cabina de clase «Vantage»: la cabina de clase «Vantage», de diseño ultra panorámico, ofrece una vista amplia e ininterrumpida del espacio, junto con un interior moderno y minimalista; perfecta para el piloto de corbeta que mantiene la mirada fija en las estrellas.

Casco «Tanque de larvas»: sustituye tu cráneo por una larva parásita que se retuerce y agita dentro de su tanque acuático. Los viajeros que se dedican a recolectar recuerdos inquietantes pueden obtener este aspecto exclusivo para su exotraje, junto con el título de «Recolector de mentes».

Contratos de transporte espacial: Conviértete en un transportista espacial de larga distancia realizando misiones de entrega en el espacio profundo, disponibles en los puestos de avanzada espaciales. Los clientes pagarán generosamente por la entrega segura, a nivel interplanetario, de sus paquetes más importantes.

Módulos de corbeta siniestros: Diseña la corbeta biomecánica de tus pesadillas —o añade un toque siniestro a tus corbetas actuales— con una amplia gama de módulos nuevos, disponibles a través de comerciantes proscritos.

Cabina de clase «Avispón» (Hornet): Los paneles segmentados de la cabina de clase «Avispón» confieren un aspecto insectoide a tus corbetas. Elige una de sus tres variantes para perfeccionar tu diseño con cabeza de avispón.

Interiores de clase «Legión»: Equipa tu corbeta con módulos habitacionales de estilo crucero de la clase «Legión». Sus techos bajos, iluminación empotrada y ángulos marcados aportan una estética utilitaria a los interiores de la nave.

Cañón de larva: Entrega una ofrenda de larvas conservadas a un comerciante proscrito y obtén la grotesca multiherramienta «Cañón de larva», fabricada a partir del exoesqueleto de una larva de origen desconocido.

Cabina de clase «Víbora» (Viper): Paneles revestidos de cuero con iluminación inferior y una ventanilla enrejada definen la cabina de clase «Víbora». Prepara el armamento de tu nave y ataca a tus enemigos con este diseño de cabeza serpentina para corbetas, disponible en tres variantes estructurales.

Selector radial de armas: Los viajeros que cuenten con una multiherramienta bien equipada ahora pueden alternar de forma eficiente entre armas y utilidades mediante la nueva rueda de selección, sin necesidad de recorrer cada modo uno por uno.

Bases espaciales compartibles: Ahora es posible subir bases situadas fuera de los planetas al servidor compartido de No Man’s Sky, permitiendo que otros viajeros visiten y admiren tus construcciones orbitales.

Cabina de clase «Mantis»: Paneles de esquinas cuadradas y barras de titanio reforzado enmarcan la vista desde la cabina de clase «Mantis». Personaliza tu nave configurando las rejillas de ventilación integradas y el fuselaje, eligiendo entre tres variantes distintas.

Saltos estelares fluidos: Las estrellas de los sistemas cercanos aparecen ahora en el espacio profundo como destinos brillantes que puedes seleccionar; es posible volar directamente hacia ellas, sin necesidad de navegar a través del mapa galáctico. Guía de recolección en el espacio: se ofrece una guía detallada para quienes se dedican a la recolección en el espacio profundo. Súbete a tu corbeta, equipa una bobina de gravitinos (Gravitino Coil) y registra los restos de naves y los cinturones de asteroides en busca de tecnologías y minerales valiosos.

Combates contra criaturas en el espacio profundo: ahora es posible participar en batallas en la Holoarena desde puestos avanzados en el espacio profundo. Reúne a tus criaturas más fuertes para formar un equipo de combate y enfréntate a estos nuevos desafíos.

Comerciantes Olvidados

Una serie de inquietantes recuerdos han aparecido por toda la galaxia: en puestos de avanzada infestados, restos de naves en el espacio profundo, cargueros abandonados y enterrados entre restos óseos en yacimientos arqueológicos planetarios.

Los viajeros deberán actuar con precaución al recoger estos objetos, ya que una exposición prolongada atraerá la atención de hostiles «horrores limítrofes».

Atraídos por estas curiosidades, los «Comerciantes Olvidados» pueden ser invocados ahora en puestos de avanzada espaciales. Intercambia estos recuerdos con estos enigmáticos mercaderes para obtener nuevos y espeluznantes módulos para tu corbeta, incluyendo cabinas, módulos habitacionales y estructuras de casco biomecánicas.

Los Comerciantes Olvidados también ofrecen una Multiherramienta viviente, el «Cañón de Larvas», que puede adquirirse a cambio de una cantidad específica de larvas preservadas.

Aquellos chatarreros más resueltos podrán obtener un título exclusivo para su perfil y una personalización de casco tipo «Tanque de Larvas».

Modo de interfaz (HUD) minimalista

Los elementos de la interfaz en pantalla (HUD) —como la brújula, los indicadores de protección contra peligros y las notificaciones de misión— ahora pueden configurarse en modo «Minimalista», reduciendo la saturación visual para los jugadores más experimentados.

Misiones de mensajería espacial

Los viajeros que posean una corbeta equipada con una bobina de gravitinos pueden realizar misiones de transporte de paquetes desde puestos de avanzada en el espacio profundo.

Saltos espaciales directos

Ahora es posible seleccionar estrellas de sistemas cercanos y realizar saltos hacia ellas directamente desde el espacio, sin necesidad de abrir el Mapa Galáctico. Si el objetivo de tu misión actual se encuentra en otro sistema estelar, la estrella correspondiente aparecerá señalada con el icono de la misión.

Menú radial de modos de multiherramienta

Los modos de la Multiherramienta ahora pueden seleccionarse a través de un menú radial.

Holo-Arenas espaciales

Ha aparecido un desafiante en los puestos de avanzada del espacio profundo que ofrece una configuración de combate única en su «Holo-Arena».

Mejoras en la experiencia de juego

Las construcciones orbitales realizadas en el espacio profundo ahora pueden subirse al servidor.

Se ha mejorado la guía de misión para la recuperación de materiales en cinturones de asteroides y restos de naves utilizando una corbeta con bobina de gravitinos.

Los materiales del espacio profundo introducidos en la actualización «Cosmos» ahora pueden fijarse en el catálogo para facilitar su localización.

Se han añadido al catálogo los elementos decorativos exteriores para estaciones espaciales.

Se ha añadido una plataforma de aterrizaje para corbetas en los puestos de comercio planetarios. El recolector de oxígeno ahora puede construirse en cualquier lugar de la superficie de un planeta, no solo dentro de una base.

Se ha mejorado la disposición de los árboles de investigación tecnológica en la Estación de Investigación de Construcción.

Se han mejorado los textos de varias misiones asignadas por agentes en estaciones espaciales.

Se ha ampliado la variedad de descripciones para los puntos de interés en el mapa del sistema solar.

Se ha ampliado la variedad de nombres de misiones en la terminal de contratos de recuperación y entrega en el espacio profundo.

Interfaz de usuario y controles

Se ha corregido un problema que provocaba que la barra de título de las notificaciones de misión parpadeara.

Se ha corregido un problema que provocaba que las notificaciones de misión parpadearan cuando el visor de análisis estaba abierto.

Se ha corregido un problema que provocaba que las notificaciones de misión parpadearan al fijar ciertos objetos fabricables (por ejemplo, células de salto) con el inventario lleno.

Se ha mejorado la calidad de varios iconos en el catálogo.

Se ha mejorado la calidad de la interfaz de usuario en ciertas resoluciones durante la toma de decisiones en asentamientos planetarios.

Se ha mejorado el aspecto de la interfaz de misiones en curso en los paneles de misiones.

Se ha corregido un problema de recorte de texto en las notificaciones de misión cuando se visualizan en el inventario.

Se ha corregido un problema de recorte de texto en el Taller de Corbetas al jugar con el tamaño del texto de la interfaz aumentado.

Se ha corregido un problema que podía provocar la aparición de un elemento de la interfaz dañado al cargar una partida guardada.

Se ha corregido un problema por el cual la interfaz mostraba información de un objeto incorrecto al aprender un plano.

Se ha corregido un problema en la interfaz de la página de reasignación de controles en pantallas ultra panorámicas.

Se ha mejorado el aspecto del mapa del sistema solar en pantallas que no tienen una relación de aspecto de 16:9.

Se ha corregido un problema por el cual las pulsaciones en pantallas táctiles ignoraban la configuración «Mantener para confirmar» en el menú de opciones.

Se ha corregido un problema que impedía que el visor de análisis funcionara correctamente en el modo de realidad virtual para zurdos al utilizar mandos de movimiento de Windows Mixed Reality.

Audio

Se ha corregido un problema de audio que ocurría al iniciar una misión de corbeta mientras [ El Centinela ] estaba invocado.

Se han corregido varios problemas que impedían que el audio ambiental detectara correctamente la ubicación del jugador.

Se han corregido varios efectos de sonido que no se reproducían cuando el Minotauro estaba en modo de pilotaje por IA.

Se ha corregido un problema que impedía la reproducción de algunas pistas musicales.

Se ha corregido un problema que provocaba que el audio de los motores de los cargueros se reprodujera varias veces.

Se ha mejorado el audio durante los saltos hiperespaciales.

Se han corregido diversos problemas de audio.

Correcciones de errores generales

Se ha corregido un problema que impedía que el huevo del vacío atrajera más naves vivas tras completar la misión «El nacimiento de una estrella» (Starbirth).

Se ha corregido un problema que provocaba que las batallas de cargueros aparecieran en una ubicación incorrecta al entrar en un sistema mediante un salto hiperespacial.

Se ha corregido un problema que impedía que aparecieran naves piratas en las batallas de cargueros.

Se ha corregido un problema que impedía que los nombres personalizados de las estaciones espaciales aparecieran en varias pantallas de la interfaz de usuario.

Se ha corregido un problema por el cual las naves que flotaban en el espacio se comportaban como si estuvieran aterrizadas en el terreno, ejecutando la secuencia de despegue y consumiendo combustible de lanzamiento.

Se ha suavizado el movimiento de la cámara al montar sobre una criatura.

Se han mejorado las transiciones de la cámara al entrar y salir de un túnel de salto hiperespacial.

Se ha corregido un problema que impedía que se reprodujera la animación de cambio de arma en las Multiherramientas tipo «báculo» al jugar en tercera persona.

Se ha mejorado la animación al esprintar con la Bobina de Gravitino equipada.

Se ha corregido un problema que impedía que las naves solares se animaran correctamente tras despegar y aterrizar varias veces durante una misma sesión.

Se ha corregido un problema que provocaba breves pausas o bloqueos en las animaciones de los PNJ.

Se han corregido varios errores poco frecuentes relacionados con la transferencia de grupos de objetos entre inventarios, que podían provocar la pérdida parcial o la duplicación de dichos objetos.

Se ha corregido un error poco frecuente que provocaba que los puestos de avanzada en el espacio profundo desaparecieran del mapa del sistema solar.

Se ha corregido un problema que impedía que el ordenador de base en el espacio profundo mostrara el texto de interacción si se colocaba dentro del área de una base ya existente.

Se ha corregido un problema de equilibrio en las recompensas de EXP obtenidas en combates contra criaturas cuando el equipo rival tenía un nivel significativamente superior o inferior.

Se ha corregido un problema que podía provocar un bloqueo parcial del juego («soft lock») al interactuar con un objeto mientras la función de «caminar automáticamente» (Auto Walk) estaba activada. Se ha corregido un problema que podía impedir que los módulos de corbeta recién construidos se acoplaran correctamente tras guardar y volver a cargar la partida en el espacio profundo.

Se ha corregido un problema que provocaba que apareciera la variable «%TIME%» en las notificaciones de las misiones.

Varias correcciones de texto.

Motor y optimización

Se ha optimizado considerablemente el rendimiento de la interfaz del teletransportador.

Se ha implementado una optimización de memoria significativa para realidad virtual (VR).

Se ha implementado una optimización de memoria significativa en Xbox Series.

Se ha corregido un error que provocaba el cierre inesperado del juego al suspenderlo y reanudarlo en PlayStation 4.

Se ha reducido el tiempo de carga hasta la pantalla de selección de partida en consolas más antiguas.

Se ha optimizado considerablemente el uso de memoria de texturas en PlayStation 4.

Se han corregido varios problemas en el modo multijugador relacionados con la estancia a bordo de corbetas.

Se han corregido varios problemas que podían provocar un efecto de estela visual al pausar y reanudar el juego.

Se ha corregido un problema que provocaba que los objetos fijados por la Bobina de Gravitino (Gravitino Coil) cambiaran de tamaño al ser capturados, o al guardar y cargar la partida.

Se han corregido varios problemas relacionados con las corbetas y su carga al aterrizar en la Anomalía Espacial en el modo multijugador.

Se ha corregido un problema con la posición de aparición de las estelas de partículas.

Se ha mejorado la orientación de las partículas para que queden mejor alineadas con la cámara.

No Man’s Sky está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (a través de Steam y Microsoft Store) e iOS.