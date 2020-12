No More Heroes 2: Desperate Struggle (Switch) – Reseña

Goichi Suda —mejor conocido como Suda51— es reconocido a nivel mundial gracias a su excéntrico trabajo. Incluso figuras de la industria de la talla de Shinji Mikami y Hideo Kojima elogiaban, con algo de humor, la libertad creativa que Suda51 poseía en sus proyectos. En el 2007, el director japonés no era muy conocido y sus juegos, a pesar de ser buenos e innovadores, no gozaban de buenas ventas. Sin embargo, eso cambió un poco con la llegada del primer No More Heroes.

La segunda parte de No More Heroes esta dirigida por Nobutaka Ichiki, mientras que Suda51 solo esta listado como Director Ejecutivo.

Las ventas de este juego fueron tan buenas en América y Europa, que el director decidió anunciar en marzo del 2008 su interés de producir una continuación a la historia de Travis Touchdown. Así nació No More Heroes 2: Desperate Struggle, el cual fue estrenado para Wii en el continente americano —no en el país de origen de Suda51— el 26 de enero del 2010.

Este título implementó mejoras de calidad de vida para el usuario, entre las cuales se destaca el no tener que pagar una cuota para entrar en una pelea de clasificación. Esto evita el molesto ‘farmeo’ de las últimas etapas de la primera entrega. Pero esto es solo el comienzo, ha llegado la hora de averiguar con esta reseña por qué —a pesar de sus errores— No More Heroes 2: Desperate Struggle sigue siendo uno de los mejores títulos de Suda51 hasta la fecha.

«En No More Heroes 1 y 2 siempre busqué incluir varios elementos del cine. Pienso que de ahí viene la comparación con Tarantino, ya que él suele hacer lo mismo.» Suda51 en una entrevista al medio británico The Telegraph.

En No More Heroes 2: Desperate Struggle podemos interactuar más con Jeane

Tres años después de lo visto en No More Heroes, Travis Touchdown vuelve a empuñar su ‘Beam Katana’ para lograr hacerse con el título del asesino número uno. Sin embargo, esta vez el asesinato de sus amigos —en alianza con Skelter Helter— le brinda a Travis una motivación diferente a la vista en el anterior juego.

A pesar de las nuevas motivaciones, los anhelos de Travis en la primera parte aún siguen presentes en No More Heroes 2: Desperate Struggle.

Santa Destroy, al igual que nuestro héroe, han cambiado gracias a los acontecimientos del juego anterior. Este nos mostraba cómo el mundo, la gente y los enfrentamientos moldearon la personalidad de Travis. Ahora vemos cómo nuestro protagonista ha influenciado a una nueva generación de asesinos y cómo esto ha impactado la forma en la que está retratada la sociedad de Santa Destroy. Esto es muy importante, ya que la ciudad está dominada en las sombras por un sujeto que desea hacerle tanto daño a Travis como este le hizo a él.

En cuanto al apartado jugable, No More Heroes 2: Desperate Struggle incorpora nuevas mecánicas y hace algunos ajustes a la jugabilidad —que no son del agrado de muchos— para beneficiar el ritmo de la aventura. Estos cambios, los cuales afectan la exploración de mundo abierto y los trabajos —con excepción del de los escorpiones de la primera parte— ahora no son obligatorios para continuar con la historia principal. Los nuevos trabajos son minijuegos en 8-bit, que a pesar de su simpleza logran opacar cualquiera de las actividades del primer No More Heroes.

Más enemigos y algunas sorpresas

Mazinger Z es una de las obras homenajeadas en esta segunda entrega.

En No More Heroes 2: Desperate Struggle, los jugadores tienen la oportunidad de enfrentarse a más oponentes. Además, en algunas partes se podrá tomar el control de otros personajes aparte de nuestro asesino ‘otaku’. Esto permite que el jugador también conozca, a través de los ojos de otros, cómo es visto Travis Touchdown. Nos reservamos los nombres de estos personajes, ya que hacen parte de algunos de los «giros» argumentales de esta nueva aventura. Algunos de los asesinos en No More Heroes 2: Desperate Struggle son sombras del pasado o refritos de enemigos de la primera entrega.

Las sesiones de entrenamiento pueden verse simples, pero son exigentes y divertidas.

El sistema de combate de No More Heroes 2 es más rápido, permite escoger entre cuatro clases de sables y cuenta con nuevos poderes. Estos van desde ganar súper velocidad, hasta convertirse en un tigre para infundir miedo y derrotar a los enemigos. Afortunadamente, la versión para Nintendo Switch mejora el ritmo de las peleas gracias a la estabilidad en la tasa de fotogramas. Esto era uno de los grandes lunares de la versión de Wii, ya que cuando muchos enemigos estaban en pantalla el título sufría de bajas significativas que estropeaban la experiencia del jugador.

El título también cuenta con un minijuego de naves, el cual está basado en uno de los programas favoritos de Travis. Esta es una de las marcas de Suda51, ya que en muchos de sus juegos incluye un escenario que se asemeja a un SHMUP. Pero no todo es color de rosa en esta segunda entrega, ya que algunas de las misiones más exigentes o con limitantes —como solo usar movimientos de lucha libre— no están presentes.

La música en la segunda parte de No More Heroes es una experiencia inesperada

La música de No More Heroes, a pesar de no ser mala, está conformada en gran parte por mezclas del tema principal compuesto por Masafumi Takada y Jun Fukuda. Esto continua en el inicio de No More Heroes 2: Desperate Struggle, con una versión vocal de ese tema llamada «It’s Kill or be Killed«. Sin embargo, a medida que los encuentros de clasificación avanzan, la música mejora, aumentando la experiencia de inmersión para el jugador e incorporándose como parte fundamental en la historia. Incluso Akira Yamaoka, bajo el seudónimo MACHINE HEAD con la canción «Subuta. 1», hace parte de la lista de artistas que se involucraron en este proyecto.

Ahora, con el regreso de Travis en Travis Strikes Again: No More Heroes, la historia de la próxima entrega es de sumo interés para los fanáticos del director japonés. Esto porque el spin-off de Travis nos reveló la existencia del «Sudaverso». ¿Qué sorpresas nos tendrá preparadas Suda51 en su próximo juego?

No More Heroes 2: Desperate Struggle 8.8/10 Nota Lo que nos gustó -El ritmo del juego es más dinámico.

-Los mini juegos en 8-bit son adictivos.

-Las actuaciones de voz y su banda sonora.

-Sylvia Christel. Lo que no nos gustó -Regresa el minijuego de los escorpiones.

-Algunos pueden extrañar el mundo abierto.

-No hay misiones de lucha libre. En resumen No More Heroes 2: Desperate Struggle es un juego que gracias a su originalidad, música y jugabilidad ha logrado permanecer vigente y fresco a pesar de los años. Sin embargo, como en muchos casos, algunas escenas o comentarios pueden llegar a herir susceptibilidades. Pero si esto no les molesta, es un buen momento para que disfruten uno de los mejores juegos de la consola de séptima generación de Nintendo.

Reseña hecha con una copia digital de No More Heroes 2: Desperate Struggle para Nintendo Switch brindada por Marvelous (XSEED).